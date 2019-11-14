Erdoğan: "FETÖ Türkiye'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalışmış bir terör örgütüdür."

Erdo\u011fan: "FET\u00d6 T\u00fcrkiye'nin anayasal d\u00fczenini ortadan kald\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f bir ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcd\u00fcr. FET\u00d6'n\u00fcn mevcudiyetinin bitmesi talebini tekrarl\u0131yoruz." Bu sabah \u0130stanbul! G\u00f6ren hayrete d\u00fc\u015ft\u00fcErdogan: "Yabanc\u0131 ter\u00f6rist sava\u015f\u00e7\u0131lar kaynak \u00fclkeler taraf\u0131ndan geri al\u0131nmal\u0131d\u0131r ve Say\u0131n Ba\u015fkan'la bu konuda ayn\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fteyiz."Suriye meselesiyle ilgili Erdo\u011fan: "ABD'nin b\u00f6lgedeki amac\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirebilece\u011fi en g\u00fcvenilir orta\u011f\u0131 T\u00fcrkiye\u2019dir, \u00f6yle olmal\u0131d\u0131r."
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