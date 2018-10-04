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Erdoğan: "FETÖ ve DEAŞ gibi yapıların topluma sirayet edebilmesinin nedeni, manevi boşlukların ilgili kurumlarımız tarafından doldurulamamasıdır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2018 15:26 | Son Güncelleme

Erdoğan: "FETÖ ve DEAŞ gibi yapıların topluma sirayet edebilmesinin nedeni, manevi boşlukların ilgili kurumlarımız tarafından doldurulamamasıdır."


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