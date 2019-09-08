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Erdoğan, filenin sultanlarını tebrik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 22:38 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda 2’inci olan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda 2’inci olan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, “CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi. Erdoğan, Filenin Sultanları hashtagıyla ise A Milli Kadın Voleybol takımına teşekkür etti.

Haber: ANKARA, (DHA)

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