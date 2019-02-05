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"Erdoğan Filistin halkının destekçisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 13:24 | Son Güncelleme

Filistin'in Erbil Başkonsolosu Nazmi Hızuri: - "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dost Türk milleti Filistin halkının meşru haklarının destekçisidir” - "Filistin meselesi Arap, İslam ve Hristiyanların meselesi olmanın yanı sıra insanlık ve hak meselesidir"

ERBİL (AA) - HEMN BABAN/MAZİN BAQAL - Filistin'in Erbil Başkonsolosu Nazmi Hızuri, Türkiye'nin Filistin'e yönelik desteğine değinerek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dost Türk milleti Filistin halkının meşru haklarının destekçisidir." dedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Hızuri, Filistin davası ve Türkiye'nin söz konusu desteği ve Irak'ın İsrail ile ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Filistin halkına yönelik uluslararası platformda verdiği desteğine dikkati çeken Hızuri, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dost Türk milleti Filistin halkının meşru haklarının destekçisi" olduğunu ifade etti.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve Tel Aviv'den Kudüs'e taşınan ABD büyükelçiliği konusundaki Türkiye'nin duruşundan övgüyle bahseden Hızuri, Sultan 2. Abdulhamit'in Filistin meselesindeki mücadelesini hatırlattı.

Hızuri, Irak'tan bazı heyetlerin son bir yılda İsrail'i ziyaret ettiğine dair iddiaları hakkında, şunları kaydetti:

"Bu ziyaretin yapılıp yapılmadığı hakkında Irak meclisinde tartışıldı ve araştırılıyor. (İsrail'e) giden heyetlerin hiçbir resmi görevinin bulmadığından eminiz. Basında bazı isimler zikrediliyor ancak resmi olarak konu belirsiz."

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile İsrail arasındaki ilişkilerine yönelik iddialara da değinen Hızuri, "Resmi olarak ilişki yok ancak bu bazen basında konuşuluyor. 1960'larda sağlık alanında ilişkiler vardı ancak sınırlıydı. (İsrail ile) İlişkilerin normalleşmesi Filistin meselesi başlığı altında olmamalı. Çünkü Filistin meselesi Arap, İslam ve Hristiyanların meselesi olmanın yanı sıra insanlık ve hak meselesidir." ifadelerini kullandı.

Hızuri, IKBY'nin Filistin meselesine ve halkına olan desteğinin tam olduğunu belirterek, ayrıca IKBY'nin başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletine taraftar olduğunu vurguladı.

İsrail'in günlük uygulamalarıyla barış sürecini sabote ettiğini vurgulayan Hızuri, Filistin'in toprak karşılığında bir barış seçeneğini kabul etmeyeceğini, öldürerek ve terör estirerek barışın sağlanmayacağını kaydetti.

İran'ın Filistin'deki gruplara silah desteğinde bulunduğunu söyleyen Hızuri, "İran şu ana kadar söylediği gibi silah yardımı yapıyor. İran, Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi ile ilişkisi var. İran siyasi olarak Filistin devletini destekliyor ve ikili ilişkileri var." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin topraklarının işgal edilmesine İsrail tarafını seçtiğini ve barış görüşmelerini sekteye uğrattığını ifade eden Hızuri, eski Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat ile mevcut Başkanı Mahmud Abbas'ın barışın sağlanması için önemli adımlar attığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Filistin'in Erbil Başkonsolosu Nazmi Hızuri Türkiye

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