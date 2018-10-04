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Erdoğan: "(Filistin) Şu anda bir gasp orada söz konusu. Sene 1948, Filistin'in toprak bütünlüğü neydi, İsrail'in neydi? Sene 2018, şu anda Filistin'in toprak bütünlüğü ne, İsrail'in ne? Tam tersine döndü. Yani 1948'deki Filistin maalesef şu anda yok."

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 19:12 | Son Güncelleme

Erdoğan: "(Filistin) Şu anda bir gasp orada söz konusu. Sene 1948, Filistin'in toprak bütünlüğü neydi, İsrail'in neydi? Sene 2018, şu anda Filistin'in toprak bütünlüğü ne, İsrail'in ne? Tam tersine döndü. Yani 1948'deki Filistin maalesef şu anda yok."


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