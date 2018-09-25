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Erdoğan: "Filistinlilere uygulanan zulme ses çıkartmayanların, onlara yapılan yardımları kısma gayretleri, sadece zalimlerin cesaretini artırmaktadır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2018 18:27 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Filistinlilere uygulanan zulme ses çıkartmayanların, onlara yapılan yardımları kısma gayretleri, sadece zalimlerin cesaretini artırmaktadır"


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