Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki harekata birkaç gün içinde başlıyoruz

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Savunma teknolojisinde güçlü olmayan ülkeler geleceklerine güvenle bakamaz.

Vizyonu küresel güç Türkiye kavramı ile belirlenen zirvede çok geniş bir yelpazede ortaya çıkacak görüşlerin hayata geçmesi için kamu ve özel sektör hep birlikte üstümüze düşeni yapacağımıza inanıyorum.

15 yıl önce göreve geldiğimizde Savunma sanayi olarak bu mevcut yapı ne yazık ki yoktu bizler o zaman yüzde 20 gibi bir oranda imkanlara sahiptik ama şu anda yüzde 65 gibi bir orana çıktık. Biz yine aynı noktada kalsaydık Zeytin Dalı operasyonunda atmamız gereken adımları atamaz Fırat Kalkanı operasyonunu da yapamaz başarıya ulaşamazdık. Kendi imkanlarımızla bu operasyonları gerçekleştirdik.

Bugün terörle mücadelede bu neticeleri alabiliyorsak bunun tek nedeni bu lojistik desteğin bize sürekli olarak gelmesidir. Yoksa Batı’dan hiçbir şey gelmez gelmedi, hep kapılardan döndük. Türkiye’ye gelince hep kongre izin vermiyor dediler.

Bundan sonra daha iyi olacak daha güçlü bir şekilde bunları sürdüreceğiz. Sadece doğal kaynağa ve ya ticarete dayalı paranızın olması, Savunma Sanayinde belli bir noktaya ulaşamamışsanız bağımsızlığınızı koruma garantisini size vermez.

Savunma Sanayi’nde bulunduğumuz yeri son 16 yılda elde ettik. Ancak sizlerin de çok iyi bildiği sebeplerden dolayı Savunma Sanayi hamlelerimiz akim kaldı akim bırakıldı.