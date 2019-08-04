Erdoğan: ‘Fırat’ın Doğusuna Gireceğiz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Afrin’e Cerablus’a, El-Bab’a girdik şimdi Fırat’ın doğusuna gireceğiz” dedi.

Erdoğan, “Bunu Amerika ve Rusya’yla da paylaştık” ifadesini kullandı.

Erdoğan bu açıklamasını İstanbul-İzmir Otoyolu’nun açılışı sırasında yaptı.

Cumhurbaşkanı, “oralardan taciz atışları devam ettiği müddetçe buna sessiz kalmamız mümkün değil” dedi.

Ankara’yla Washington Suriye’nin kuzeydoğusuna Türkiye’nin bir harekatı konusunda henüz uzlaşma sağlayabilmiş değil.

İki ülke arasında bölgede güvenli bir alan oluşturulması konusundaki görüşmelerden de sonuç çıkmadı.

Washington bölgedeki YPG’yi IŞİD’e karşı mücadelede ortak olarak görürken Türkiye örgütü PKK’nın uzantısı olarak niteliyor.

Türkiye Suriye’nin kuzeyine 2016 ve 2018 yıllarında operasyonlar düzenlemişti.

