HABER

Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz, Rusya ve ABD ile paylaştık (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.08.2019 18:53 | Son Güncelleme

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU'NUN BALIKESİR BÖLÜMÜNÜ BİNALİ YILDIRIM AÇTI İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünün açılışını ise TBMM eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım gerçekleştirdi.

Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz, Rusya ve ABD ile paylaştık (2)

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU'NUN BALIKESİR BÖLÜMÜNÜ BİNALİ YILDIRIM AÇTI
İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünün açılışını ise TBMM eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım gerçekleştirdi.
Açılış töreni için, Susurluk ilçesi Yeniköy Gişeleri'ne gelen Binali Yıldırım'a, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'li milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il başkanları, yöneticileri ve partililer eşlik etti.
Açılış öncesinde vatandaşlara hitap eden Binali Yıldırım, kürsüye 'Yolların kralı Binali Yıldırım', 'Her yer İzmir her yer Yıldırım' sloganlarıyla geldi. Türkiye için tarihi bir gün olduğunu söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:
''29 Ekim 2010 yılında İstanbul - İzmir otoyolunun temelini milletin adamı, Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımızla beraber atmıştık. Zaman içerisinde otoyolu peyderpey hizmete açtık. Önce Osmangazi Köprüsü, ardından Bursa Gemlik otoyolu ve şimdi de İstanbul- İzmir otoyolunun tamamını bayram öncesi hizmete açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bir hayal daha gerçeğe dönüşüyor. Bu proje 50 yıllık hayaldi. İzmit körfezi, Yalova, Gebze'yi bağlayan yaklaşık 4 kilometrelik köprü dünyanın üçüncü büyük köprüsü. Köprüyü 5 kez ihale ettiler. İhale ettiler, iptal ettiler, ihale ettiler, iptal ettiler. Ta ki AK Parti iktidara gelinceye kadar. Ne diyoruz 'Onlar konuşur AK Parti yapar'. Değerli kardeşlerim şimdi 'Yol medeniyet' diyoruz. Bu boşuna söylenmiş laf değil. 'Gidemediğin yer senin değil' sözü boşuna söylenmiş laf değil. Geçen 17 yıl içinde yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük Türkiye'yi birleştirdik."
'İZMİR'İ İSTANBUL'A KOMŞU KAPISI YAPALIM DEDİK'
Otoyolun yapımıyla ilgili bilgiler de paylayan Binali Yıldırım, şunları söyledi:
"Bu yolun açılışını yapacağız ama bu yol ne anlama geliyor? İstanbul'dan çıkacaksınız. İzmir'e geleceksiniz. Şimdi ne kadar? 8 saat. Ha şunu da bilin bu mevcut devlet yolu var ya. Bursa'dan gelen Susurluk. Manisa, İzmir. Oralar da bölünmüş yol değildi. Onu da yaptık. Onu da Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları yaptı. Ama 'Yetmez' dedik. 'İzmir'i İstanbul'a komşu kapısı yapalım' dedik ve böylece yola çıktık. Her şey Türkiye için, her şey İzmir için, her şey Manisa için, her şey Balıkesir için. Sırayla geliyoruz. Her şey Bursa için, her şey Yalova için, her şey İstanbul için, her şey Türkiye için. Yol 5 bölümde yapıldı. Bu yolun yapımı dolayısıyla 2,5 milyar liralık istimlak kamulaştırma yapıldı. Bu yol güzergahında bulunan illerde milli gelir artışı yüzde 1,5 daha fazla olacak. Şimdi bölünmüş yollar can kurtarıyor, hayat kurtarıyor. Araç sayısı 8 milyondan 23 milyona çıktı. Bu yol hizmete girdiğinde bir senede 3,5 milyar lira tasarruf sağlanacak. Nereden sağlanacak? Yolda kazanılan zaman 8 saatten 3 saate iniyor, arada 5 saat var."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin Bursa bölümünde konuşmaya başlaması üzerine Binali Yıldırım, konuşmasını bitirip yerine geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barkovizyondan gösterilen konuşmasını alandakilerle birlikte dinledi. Binali Yıldırım, tören sırasında yanına gelen küçük çocuklarla yakından ilgilendi onlara hediyeler verdi.
TELEKONFERANSLA BURSA'YA BAĞLANDI, OTOYOL AÇILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından sonra otoyol açılış töreni için telekonferansla Balıkesir'e de bağlanıldı. Burada beraberindeki milletvekilleriyle sahneye çıkan Binali Yıldırım, Bursa'daki tören alanında bulunanlara şöyle seslendi:
"Sayın Cumhurbaşkanım, değerli Bursalılar, Balıkesir'den sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Bugün Marmara ve Ege bölgeleri için tarihi günlerinden birisini yaşıyoruz. Bu muhteşem açılışı baştan sonuna canlı bir şekilde takip ettik. Sayını Cumhurbaşkanım dün gibi aklımda, tarih 29 Ekim 2010. Dilovası'nda bereketli yağmurlu bir günde bu muhteşem projenin temelini atmıştık. Siz o dönemde Başbakandınız ben de Ulaştırma Bakanıydım. Bugün 4 Ağustos 2019 İstanbul- İzmir Otoyolunun açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bir hayal daha gerçek oluyor. Sayın Cumhurbaşkanım sizin liderliğinizde ülkeyi doğudan batıya, kuzeyden güneye bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Ancak dost düşman herkes bilmeli ki; Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz. Eseri olmayanın yerinde yeller eser. Siz bir değil Sayın Cumhurbaşkanım binlerce eser bıraktınız arkanızda. Bu millet sizlere minnettardır. Bu yol sayesinde bölgenin ekonomisi, sanayisi çok daha gelişecek."
Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından Bursa ile aynı ayna Balıkesir'de de kurdele kesildi. Açılışta 4 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan da sahnede yer aldı.
Binali Yıldırım daha sonra teşkilat yemeğine katılmak üzere Bursa'ya hareket etti.

Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN/BALIKESİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz, Rusya ve ABD ile paylaştık (2)Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz, Rusya ve ABD ile paylaştık (2)Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz, Rusya ve ABD ile paylaştık (2)Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz, Rusya ve ABD ile paylaştık (2)

Manş Denizi'ni uçarak geçtiManş Denizi'ni uçarak geçti
Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz, Rusya ve ABD ile paylaştıkErdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz, Rusya ve ABD ile paylaştık
Suvarlı’da oy verme işlemi sona erdiSuvarlı’da oy verme işlemi sona erdi

En Çok Okunan Haberler

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Aile boyu 'avcı' çıkmışlardı! Kendini böyle savundu

Aile boyu 'avcı' çıkmışlardı! Kendini böyle savundu

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: Fırat'ın doğusuna gireceğiz

Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: ABD ve Rusya ile paylaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Kocaeli'de iki isim İYİ Parti’den MHP’ye geçti

Bahçeli çağrıda bulunmuştu! İki isim MHP'ye geçti

İstanbul'da bir ilk olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan Süryani kilisesinin temelini attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Süryani kilisesinin temelini attı

İYİ Parti’nin 4. Olağanüstü Kurultayı! Meral Akşener Nazım Hikmet'in şiirini okudu

Akşener'den kurultayda Nazım Hikmet şiiri!

Suriyelilerle ilgili dikkat çeken açıklama: Zorla gönderemeyiz

Suriyelilerle ilgili dikkat çeken açıklama: Zorla gönderemeyiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.