HABER

Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz, Rusya ve ABD ile paylaştık (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.08.2019 21:04 | Son Güncelleme

ŞEHİR HASTANESİ'NDE TEDAVİ GÖRENLERİ ZİYARET ETTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ni gezdi.

Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz, Rusya ve ABD ile paylaştık (3)

ŞEHİR HASTANESİ'NDE TEDAVİ GÖRENLERİ ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ni gezdi. Burada hastaları ziyaret eden Erdoğan, 6 hastaneden oluşan sağlık üssünü yakından inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardımcısı Fuat Oktay ile TBMM eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Bakanlar eşlik etti. Bursa Şehir Hastanesi önünde kurdele kesen Erdoğan, şehir hastanesinin hayırlara vesile olmasını söyledi. Erdoğan, ''İstanbul-İzmir otoyolunun açılışını yaptık. Bunlar bizim için tarihi bir dönüm noktasıydı. Tarihi bir gündü. Her iki önemli açılışı bugün yapmak suretiyle Bursa'da bir dönüşümü yaşadık. Gerek şifa kaynağımız olan Bursa Şehir Hastanesi, gerekse 'yol medeniyettir' diye yola çıktığımız bu İstanbul İzmir otoyolu tüm insanlığa özellikle ülkemiz halkına hayırlı olsun diyoruz" dedi.

Berktuğ ÖNCÜ-Hasan BOZBEY-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz, Rusya ve ABD ile paylaştık (3)Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz, Rusya ve ABD ile paylaştık (3)Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz, Rusya ve ABD ile paylaştık (3)Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz, Rusya ve ABD ile paylaştık (3)

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
‘Hükümet Kadın’ seçimi kazandı‘Hükümet Kadın’ seçimi kazandı
Tarihi açılış! İlk olarak Erdoğan geçtiTarihi açılış! İlk olarak Erdoğan geçti

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: ABD ve Rusya ile paylaştık

Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: ABD ve Rusya ile paylaştık

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Denizde korkutan kaza! 'Yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi'

Denizde korkutan kaza! 'Yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi'

RTÜK'ten 'Netflix' açıklaması

RTÜK'ten 'Netflix' açıklaması

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Diğer Haberler
Tarihi açılış! İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan geçti

Tarihi açılış! İlk olarak Erdoğan geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: Fırat'ın doğusuna gireceğiz

Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: ABD ve Rusya ile paylaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Kocaeli'de iki isim İYİ Parti’den MHP’ye geçti

Bahçeli çağrıda bulunmuştu! İki isim MHP'ye geçti

İstanbul'da bir ilk olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan Süryani kilisesinin temelini attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Süryani kilisesinin temelini attı

İYİ Parti’nin 4. Olağanüstü Kurultayı! Meral Akşener Nazım Hikmet'in şiirini okudu

Akşener'den kurultayda Nazım Hikmet şiiri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.