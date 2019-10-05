HABER

Erdoğan: Fırat'ın doğusuna harekat için hazırlıkları yaptık, belki bugün, belki yarın denecek kadar yakın

05.10.2019 11:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin değerlendirme toplantısında Fırat'ın doğusuna harekat planlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Hazırlıklarımızı, planlarımızı tamamladık, belki bugün, belki yarın denecek kadar yakın" dedi. Erdoğan seçim oranlarıyla ilgili de "Son noktayı koymak istiyorum. cumhurbaşkanı seçilme oranını yüzde 40'a düşürme çabamız yok" dedi.

Erdoğan: Fırat'ın doğusuna harekat için hazırlıkları yaptık, belki bugün, belki yarın denecek kadar yakın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon için 'hazırlıkların tamamlandığını' söyledi.

Partisinin, Kızılcahamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, harekat için "Belki bugün belki yarın denecek kadar yakın" dedi.

Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülenlere diyoruz ki artık söz bitti. Bir taraftan Irak tarafından 30 bin civarında TIR'ı Suriye'ye sokacaksınız, silah, mühimmat yüklü bunları terör örgütüne teslim edeceksiniz sonra stratejik ortağız diyeceksiniz.

"Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci tamamlanmış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakın. Hem karadan hem de havadan bu harekatı yöneteceğiz."

Erdoğan, Suriye'de güvenli bölge planlarının da 'Suriyelilerin eve dönüşü için en makul ve insani yol' olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Bu bölgede 2 milyon kişiyi iskan etmeyi planlıyoruz" dedi.

Yüzde 40+1 açıklaması

Erdoğan ayrıca, cumhurbaşkanı seçilme oranıyla ilgili tartışmalara da değinip "Son günlerde yaşanan anlamsız bir tartışmaya da burada son noktayı koymak istiyorum. Cumhurbaşkanı seçilme oranının yüzde 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne de çabamız söz konusu" dedi.

PARTNEROzan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozduOzan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozdu
Türkiye'de VW yatırımından beklenti yüksekTürkiye'de VW yatırımından beklenti yüksek
Bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldiBilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

İş insanının tuttuğu kiralık katilden kan donduran sözler

İş insanının tuttuğu kiralık katilden kan donduran sözler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'taki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi

Ekvador'da, hükümet karşıtı protestolarda 350 gözaltı

Ülke karıştı! 'Şantaja müsaade etmeyeceğiz' dedi ve OHAL ilan etti

İranlı bilgisayar korsanlarının ABD seçimlerini hacklemeye çalıştığı iddiası!

Teknoloji devinden flaş iddia: İranlı hackerlar...

Çevirme yapan sahte polisi gerçeği yakaladı

Çevirme yapan sahte polisi gerçeği yakaladı

ABD’de atlı polisler kementle sokakta gezdirdi

ABD’de atlı polisler kementle sokakta gezdirdi

Akdeniz'de sondaj için tarih belli oldu!

Akdeniz'de sondaj için tarih belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.