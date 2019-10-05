Erdoğan: Fırat'ın doğusuna harekat için hazırlıkları yaptık, belki bugün, belki yarın denecek kadar yakın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon için 'hazırlıkların tamamlandığını' söyledi.

Partisinin, Kızılcahamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, harekat için "Belki bugün belki yarın denecek kadar yakın" dedi.

Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülenlere diyoruz ki artık söz bitti. Bir taraftan Irak tarafından 30 bin civarında TIR'ı Suriye'ye sokacaksınız, silah, mühimmat yüklü bunları terör örgütüne teslim edeceksiniz sonra stratejik ortağız diyeceksiniz.

"Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci tamamlanmış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakın. Hem karadan hem de havadan bu harekatı yöneteceğiz."

Erdoğan, Suriye'de güvenli bölge planlarının da 'Suriyelilerin eve dönüşü için en makul ve insani yol' olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Bu bölgede 2 milyon kişiyi iskan etmeyi planlıyoruz" dedi.