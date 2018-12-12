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Erdoğan: Fırat'ın doğusuna yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz (1) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2018 14:55 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan: "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik ediyoruz"   

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan: "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik ediyoruz"

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