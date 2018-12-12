Erdoğan: Fırat'ın doğusuna yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz (1) 

ANKARA (DHA) - CUMHURBA\u015eKANI Recep Tayyip Erdo\u011fan: "F\u0131rat'\u0131n do\u011fusunu b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcnden kurtarmaya y\u00f6nelik harekat\u0131m\u0131za birka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7inde ba\u015flayaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 ifade ettik ediyoruz"PARTNERPopo esteti\u011fi yapt\u0131ran \u00fcnl\u00fclerErdo\u011fan: F\u0131rat'\u0131n do\u011fusundaki harekata birka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7inde ba\u015fl\u0131yoruzK\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu: 'En \u00e7ok isyan etmesi gereken kurum sendikalard\u0131r'
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