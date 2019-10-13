'Erdoğan Fırat'ın Doğusunu Araplaştırmak İstiyor'

”Suriye'nin Kuzeyindeki Kürtler: Yönetim, Çeşitlilik ve Çatışmalar” adlı kitabın yazarı Wladimir van Wilgenburg ve Harvard Üniversitesi Ortadoğu Girişimi'nden misafir akademisyen Amy Austin Holmes, Washington Post'ta ortak kaleme aldıkları ”Uluslararası toplum Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki etnik temizlik planlarını durdurmalı” başlıklı yazıda, Türkiye'nin askeri operasyonunun IŞİD'e karşı verilen küresel savaşta liderlik görevi üstlenmekle ilgili olduğu iddiasının ”tehlikeli bir propagandadan ibaret” olduğunu kaydediyor.
Van Wilgenburg ve Austin Holmes, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ”terörle mücadele ve sınırı 'güvenlik altına alma' kisvesi altında yürüttüğü” asıl planının, ”Kürtler'i sınırdan çıkarmak ve bölgesel demografik yapıyı kökünden değiştirmek” olduğunu yazıyor. Türkiye'nin Suriye'ye 2016'dan bu yana dördüncü kez müdahalede bulunduğu kaydedilen yazıya göre Türkiye'nin saldırıları sonucu tahmini 100 bin kişi bölgeyi terk etti.
Geçen ay düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında Erdoğan'ın Türkiye'deki Suriyeli Arap mültecileri Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgesine gönderme niyetini dile getirdiğini belirten van Wilgenburg ve Austin Holmes, Erdoğan'ın, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yönetimini ortadan kaldırmak istediğini yazıyor. Afrin operasyonunu da hatırlatan yazarlar, Türkiye'nin desteklediği İslamcı Suriyeli isyancıların Afrin'i ele geçirdiğini ve Suriye'nin diğer bölgelerinden gelen binlerce Arap'ın Kürtler'in evlerine yerleştiğini belirtiyor.
Yazıda, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin 2018 Temmuz ayında yayınladığı raporunda, etnik Araplar'ın kaçan Kürtler'in evlerine yerleşmesinin ”Bölgenin etnik bileşimini kalıcı olarak değiştirme girişimi” olabileceği uyarısında bulunduğu hatırlatılıyor. Bu rapordan yola çıkan van Wilgenburg ve Austin Holmes, ”Erdoğan, Kürtler, Araplar, Hıristiyanlar, Türkmenler ve Ezidiler'in yaşadığı Fırat'ın doğusunu 'Araplaştırmak' istiyor,” ifadesini kullanıyor.
Yazıda Türk hükümetinin mülteci nüfusuna ilişkin istatistiklerine de yer veriliyor. Yazarlar, istatistiklere göre Türkiye'de yaşayan 3 milyon 600 bin Suriyeli mültecinin Suriye'nin kuzeydoğusundan değil, çoğunlukla Araplar'ın yaşadığı kuzeybatısından geldiğinin görüldüğünü kaydediyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göreyse Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin yüzde 66'sı, Suriye rejimi kontrolündeki bölgelerden geliyor.
Van Wilgenburg ve Austin Holmes, mültecilerin memleketleri dışındaki bölgelere zorla gönderilmesinin ve bu bölgelerde yaşayanların yerinden edilmesinin tehlikeli ve dengesiz bir dinamik yaratacağını, bunun da mevcut insani krizi daha da kötüleştireceğini kaydediyor. Yazıda, ”Eğer uluslararası toplum Türkiye'nin işgalini ve Suriye'nin kuzeyinde sivilleri öldürmesini önleme konusunda isteksizse o zaman Türkiye'nin etnik temizlik planlarına açık bir şekilde karşı çıkmalıdır,” ifadesi yer alıyor.
Başkan Trump'ın bir Amerikan müttefikine saldırması için Erdoğan'a yeşil ışık yakarak Kürtler'e bir kez daha ihanet ettiğini kaydeden van Wilgenburg ve Austin Holmes, senatörler Lindsey Graham ve Chris Van Hollen'ın Kürtler'e saldırması durumunda Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlarla ilgili tasarı hazırlamasının yeterli olmadığı görüşünde. Yazarlar, ”Trump, Türkiye'ye derhal yaptırım uygulamalı, Türkiye'nin Suriyeliler'e saldırmak için hava sahasını kullanmasını engellemeli. Dünya liderleri, yaşanan felaketi ve etnik temizliği protesto etmekle kalmamalı, sorumluluk talep etmeli,” ifadelerini kullanıyor.
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