'Erdoğan Fırat'ın Doğusunu Araplaştırmak İstiyor'

”Suriye'nin Kuzeyindeki Kürtler: Yönetim, Çeşitlilik ve Çatışmalar” adlı kitabın yazarı Wladimir van Wilgenburg ve Harvard Üniversitesi Ortadoğu Girişimi'nden misafir akademisyen Amy Austin Holmes, Washington Post'ta ortak kaleme aldıkları ”Uluslararası toplum Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki etnik temizlik planlarını durdurmalı” başlıklı yazıda, Türkiye'nin askeri operasyonunun IŞİD'e karşı verilen küresel savaşta liderlik görevi üstlenmekle ilgili olduğu iddiasının ”tehlikeli bir propagandadan ibaret” olduğunu kaydediyor.

Van Wilgenburg ve Austin Holmes, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ”terörle mücadele ve sınırı 'güvenlik altına alma' kisvesi altında yürüttüğü” asıl planının, ”Kürtler'i sınırdan çıkarmak ve bölgesel demografik yapıyı kökünden değiştirmek” olduğunu yazıyor. Türkiye'nin Suriye'ye 2016'dan bu yana dördüncü kez müdahalede bulunduğu kaydedilen yazıya göre Türkiye'nin saldırıları sonucu tahmini 100 bin kişi bölgeyi terk etti.

Geçen ay düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında Erdoğan'ın Türkiye'deki Suriyeli Arap mültecileri Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgesine gönderme niyetini dile getirdiğini belirten van Wilgenburg ve Austin Holmes, Erdoğan'ın, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yönetimini ortadan kaldırmak istediğini yazıyor. Afrin operasyonunu da hatırlatan yazarlar, Türkiye'nin desteklediği İslamcı Suriyeli isyancıların Afrin'i ele geçirdiğini ve Suriye'nin diğer bölgelerinden gelen binlerce Arap'ın Kürtler'in evlerine yerleştiğini belirtiyor.