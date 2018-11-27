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Erdoğan, G20 zirvesinden sonra Paraguay ve Venezuela'yı ziyaret edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2018 18:07 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Arjantin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne katıldıktan sonra 2-3 Aralık tarihlerinde Paraguay ve Venezuela'ya ziyarette bulunacağı açıklandı.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Arjantin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne katıldıktan sonra 2-3 Aralık tarihlerinde Paraguay ve Venezuela'ya ziyarette bulunacağı açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın katılacağı G20 Liderler Zirvesi ile ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, G20 zirvesinin küresel gündemin başlıca konuları arasında yer alan sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme hedefine ulaşmak amacıyla yürütülen çalışmaların gözden geçirilmesi, uluslararası ticaret, kalkınma, istihdam, sağlık, dijitalleşmenin ekonomik ve sosyal etkileri, iklim değişikliği ile terörizm ve göç gibi konuların ele alınmasına imkân tanıyacağı belirtildi.
Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vesileyle zirve katılımcısı bazı ülke liderleri ve uluslararası örgüt temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri öngörülmektedir. Buenos Aires'teki G20 Liderler Zirvesi'ni takiben Sayın Cumhurbaşkanımız, 2-3 Aralık 2018 tarihlerinde Paraguay ve Venezuela'ya resmi ziyarette bulunacaklardır. Söz konusu ziyaretler, ülkemizden Paraguay ve Venezuela'ya Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaret olma özelliğini taşımaktadır. Paraguay ve Venezuela ziyaretleri sırasında anılan ülkelerle ikili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki konuların ele alınması ve ikili ilişkilerimizin daha ileri taşınmasına imkân verecek çeşitli anlaşmalar imzalanması öngörülmektedir."

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