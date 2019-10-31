Erdoğan-Gakharia ortak basın toplantısı

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Türkiye ile yakın stratejik ilişkilere sahip olduklarını belirterek "Türkiye, Gürcistan için Avrupa'ya yönelik bir yoldur." dedi.

Gakharia, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan sıfatıyla Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini söyleyen Gakharia, bunun kendisi için büyük bir şeref olduğunu dile getirdi.

Gakharia, Gürcistan'ın Türkiye ile özellikle stratejik alanda çok yakın iş birliğine işaret ederek Gürcistan hükümetinin mevcut stratejik ortaklığı daha da geliştirmek için kararlı olduğunu vurguladı.

Ziyareti vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Gakharia, Türk halkına mutluluk, başarı, refah ve sağlık dileklerini iletti.

Gakharia, Erdoğan ile görüşmesinde güvenlik, kültür, ticaret ve ekonomi gibi alanlarda iş birliğini ele aldıklarını aktardı.