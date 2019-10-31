Erdoğan-Gakharia ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde FETÖ ve ülkemizi hedef alan bütün terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı Gürcistan ile işbirliğine yönelik irademizi de teyit ettik” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktaş tarafından törenle karşılanan Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Erdoğan ve Gakharia, başbaşa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Konuk Başbakan Gakharia’ya yeni görevinden dolayı başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Gürcistan ile Türkiye arasındaki tarihi bağların ve ortak değerlerin sağladığı fırsatları değerlendirme imkanı bulduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize maalesef biraz ara vermiştik, bugün dışişleri bakanlarımıza verdiğimiz talimatla en kısa zamanda Stratejik İşbirliği Konseyimizi toplayacağız. Dostumuz Gürcistan ile ticaretten turizme, enerjiden savunmaya her alanda gelişen ilişkilerimiz var. Stratejik ortaklığımızın sadece iki ülke için değil, bölgemiz açısından da olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Kardeş Azerbaycan ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ortak enerji ve ulaştırma projeleri Kafkasya’dan Anadolu’ya doğru bir istikrar kuşağı oluşturmamızı sağladı. Ortak akıl ve stratejik vizyon ile Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol boru hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı’na Gürcistan ve Azerbaycan ile hayata geçirdiğimiz Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ni de ekleyerek enerji konusunda bölgemizi merkez konumuna getirdik. Ulaştırma konusunda da çok önemli bir adım attık. Bakü-Tiflis-Kars bu noktada tarihi bir adımdır. Bu demiryolunun açılmasıyla üç dost ülke birbirine farklı bir şekilde bağlanmış oldu. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Londra’dan Pekin’e uzanan güzergahın kalbinde yer alan önemli bir hattı temsil ediyor. Gürcistan ile bağlarımızın sadece boru hatları ve demiryollarından ibaret olmadığını belirtmek isterim. 2011 tarihli anlaşmamız doğrultusunda sadece vizeleri kaldırmakla kalmadık, pasaportsuz geçişi temin ettik. Vatandaşlarımızın kimlik belgesi ile seyahat edebildiği Gürcistan’ın en büyük ticari ortağının Türkiye olması bizleri memnun ediyor. Ortak fayda ve karşılıklı saygı temelinde ekonomik işbirliğimizi artarak sürdürme irademizi teyit ediyorum. 2018 sonu itibariyle 1,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi bugün yaptığımız görüşmelerle 3 milyar dolara süratle çıkartma irademizi teyit ettik. Bu çerçevede Türkiye ve Gürcistan arasındaki ticareti kolaylaştırarak potansiyelimizden daha fazla faydalanmak için gerekli adımları atacak ve böylece işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz. Kısa süre içinde Ankara’da düzenleyeceğimiz Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı bunun için bir fırsat teşkil edecektir. Bütün bu önemli gelişmelerin yanında özellikle güvenlik konusunu ele alma imkanı bulduk. Bu alanda işbirliğimiz gerçekten farklı bir şekilde devam ediyor. Gürcistanlı birçok genci güvenlik noktasında, askeri ve polis noktasında yetiştirme fırsatını aramızda bulduk. Bilindiği üzere Gürcistan’ın bağımsızlığı, siyasi istikrarı ve toprak bütünlüğü bizim için son derece önemlidir. Silahlı Kuvvetlerimiz arasında bu yıl da Türkiye ve Gürcistan’da ortak tatbikatlar düzenlemeye devam ettik. Buradan hareketle bu güne kadar 2 bin 200 Gürcü askeri personel Türkiye’de icra edilen çeşitli kurslara ve eğitimlere katılmıştır. Ortak denizimiz olan Karadeniz’de barış ve istikrarın sürdürülmesi için çabalarımız Gürcistan’ın da katkılarıyla devam ediyor. Askeri temaslarımızın yanı sıra savunma sanayi şirketlerimiz ile Gürcistan arasında daha sıkı ilişkilerin kurulmasını temenni ediyoruz. Özellikle Gürcistan’ın alt yapı, üst yapı çalışmalarında müteahhit firmalarımızın Gürcistan’da yapacakları çok şeyler var. Sayın Başbakan ve heyeti ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde FETÖ ve ülkemizi hedef alan bütün terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı Gürcistan ile işbirliğine yönelik irademizi de teyit ettik. Gürcistan nasıl bizleri ata yurtlarımızdaki kardeşlerimize bağlayan bir köprü ise, Türkiye’de Gürcistan’ın batı ile ilişkilerini sağlıklı şekilde tesis etmesinde stratejik bir köprüdür” diye konuştu.