Erdoğan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun ilk ray kaynağı töreninde konuştu

"BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ" Erdoğan, “Marmaray ve Avrasya'dan sonra, Boğaz'ın altından geçecek olan yeni tünel Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt proje çalışmalarını da bitirdik. Bu projenin günlük 6.5 milyon yolcunun kullanacağı toplam 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayacak hızlı metro karakterinde bir raylı sistem olacak. Marmaray'ın devamı niteliğindeki Gebze-Halkalı banliyö hatlarını baştan sona modernize ettik, Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda İstanbul'un raylı sistem uzunluğunun yaklaşık 34 kilometreydi. Bugün 233 kilometre raylı sistemle İstanbul'a hizmet veriyoruz. Ayrıca uzunluğu 14,2 kilometreyi bulan tüneller ve 288 kilometre uzunluğundaki metro hatlarının yapımları devam ediyor. Hedefimiz İstanbul'u inşallah 190 kilometreyi bulan tünelleri ve bin 100 kilometrelik metro hatlarıyla dünyanın en yaygın ulaşım ağına sahip kılmaktır. Hala hizmet veren veya inşası süren 318 kilometrelik raylı sistem ağının 165 kilometresini, yani yarıdan fazlasını Ulaştırma Bakanlığımız gerçekleştirdi. Çünkü İstanbul'un projeleri bu şehrin mahalli yönetimlerine bırakılamayacak kadar önemlidir, hayatidir, büyüktür. Ülkemizin adeta vitrini ve göz bebeği olan İstanbul'a ibadet şevkiyle hizmet ediyoruz. 81 ilimizin tamamında da büyük projeleri yine hükümet olarak üstleniyor, milletimize ihtiyacı olan hizmetleri hızlı ve etkin bir şekilde sunuyoruz. Bizim için hizmette rekabet, siyasi rekabetten önde gelir. Şayet bir şehrimizin hizmete ihtiyacı varsa, biz orada oy oranına, milletvekiline, belediyesine bakmayız. Bakanlıklarımızın her biri kendi alanlarında tespitlerini yapar, hazırlıklarını tamamlar ve çalışmaya başlar. İşte bu anlayışla Türkiye'nin tamamına 17 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanların hepsinden katbekat fazla hizmet götürmeyi başardık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, toplu konuttan spora, şehircilik altyapısından sosyal yardımlara kadar her konuda 82 milyon insanımızın her birini kucaklamanın gayreti içinde olduk" dedi.

"KANAL İSTANBUL'U YAPMAKTA GEÇ BİLE KALDIK" Erdoğan, “Kanal İstanbul'u 2011'den beri defalarca anlattık. Projeyi bir kez daha anlatacağım. Ancak gözleri olup da görmeyenler, kulakları olup da duymayanlar, dilleri olup da konuşamayanlara faydası olup olmayacağını bilemiyorum. İstanbul Boğazı'ndan yılda ortalama 45 bin gemi geçiyor, her gün şehrin iki yakası arasında 500 bin kişinin gidip geliyor. Boğazın üzerindeki yük ve insan trafiği baskısının her geçen yıl artıyor. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre, geçen ticari gemi trafiğini engelleme imkanı yok. Fakat, bunların Montrö Sözleşmesinin nereyle ilgili olduğundan haberleri bile yok. Kanal İstanbul'u Montrö Sözleşmesi bağlar mı, bağlamaz mı, bundan da haberleri yok. Bir defa Kanal İstanbul'un Montrö Sözleşmesiyle yakından uzaktan alakası yoktur, bu böyle biline. Boğaz'da şu anda kılavuz kaptan ve römorkör gibi uygulamalar da kazaları önlemede yetersiz kalıyor. Boğazı ortadan kaldıramayacağımıza göre soruna kökten bir çözüm bulmamız gerekiyordu. Dünyadaki örneklere baktığımızda Kanal İstanbul tarzı su yollarının hem yaygın hem de oldukça karlı olduğunu görüyoruz. 2011'de milletimize bu sözü verdikten sonra adım adım dersimize çalıştık. İşin doğrusu 2023 hedeflerimizden biri olan Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık" diye konuştu.

MALİYETİ 75 MİLYAR LİRA

Erdoğan, "Kanal İstanbul'un inşa maliyetinin birilerinin söylediği gibi 125 milyar lira değil, şu an itibarıyla 75 milyar lira olarak hesaplanıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Projenin finansmanında ve inşasında inşallah herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağız. Türkiye'nin tüm büyük projelerinde olduğu gibi Kanal İstanbul'u da kör düşmanlık yapanlara rağmen Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle tamamlayacak ve bu abide eseri ülkemize kazandıracağız" dedi.

LİBYA

Erdoğan, “Ülkemizin güney sınırları boyunca bir terör koridoruyla kuşatılma gayreti, ilkokul çocuklarının bile anlayabileceği açıklıkta yürütülen bir projedir. Buna rağmen hala 'Ne işimiz var bizim Suriye'de' diye sorabilen bir kafa, Türkiye ve Türk milletiyle tüm gönül bağlarını koparmış demektir. Türkiye'nin Suriye'de ne işi olduğunu bütün dünya anladı, bir tek bizim muhalefet partisi yöneticileri anlayamadı. Şimdi de her ağızlarını açtıklarında, 'Ne işimiz var bizim Libya'da' diye soruyorlar. Üstelik bunu söyleyen zat daha birkaç ay önce 'Akdeniz'de herkes var' ülkeleri sayıyor, 'Türkiye yok' diyerek yine bizi suçluyordu. Akdeniz'de Libya ile yaptığımız anlaşma sayesinde tüm dünyayı şaşırtan ve hayran bırakan bir denklem kurduk. Bay Kemal bunu görmedin mi? Bundan haberin yok mu? Barbaros'u görmedin mi orada Yavuz'u görmedin mi orada? Sismik araştırma gemilerimizi görmedin mi? Hepsi oralarda çalışıyor. Onların etrafında bizim Silahlı Kuvvetlerimizin, Deniz Kuvvetlerimizin fırkateynlerini de mi görmedin? Ama gözü var görmüyor, kulağı var duymuyor. Dili var ama konuşamıyor. Ülkemizin Libya'da ne işi olduğunu sormakla Akdeniz'de ne işimiz olduğunu sormak aynı şeydir" şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Bay Kemal herhalde bunu da görmezsin. Görsen de görmesen de oradayız ve orada bütün Akdeniz ile Libya ile ilgilenenlerle bunları konuşacağız. Tabii devlet yönetimini, diplomasiyi, güç dengelerini kurmayı parti içi ayak oyunlarıyla karıştıran sığ bir zihniyetin başka türlü bir refleksi olamaz. Yine de belki kalbi biraz yumuşar da kulağına iki kelam gider umuduyla bir kez daha tekrarlıyorum. Türkiye güney sınırlarını ve oralarda yaşayan kardeşlerinin huzurunu tamamen sağlayana kadar Suriye'de olmaya hatta daha da ilerlemeye devam edecektir. Sen katil Esed ile her türlü flörtü yapmaya devam et. Türkiye güney sınırlarının güvenliğini artık Mardin'de, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Hatay'da değil daha ötesinden başlatıyoruz. 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında, ayakları çırılçıplak olan yavruların İdlib'deki halini görmüyor musun Bay Kemal? Onlara sessiz mi kalacağız? Onlar bizim kardeşlerimiz. Zaten bu değil miydi o bombalardan kaçıp da bize sığınanlara, 'Biz bunları tekrar Suriye'ye göndereceğiz' diyen. Ah kardeşlerim ah. Bunlarda vicdan yok vicdan. Ama biz ensar ve muhacir olmanın idraki içindeyiz. Biz o kültürle yetiştik. Allah göstermesin böyle bir şey bizim başımıza gelseydi halimiz ne olurdu? Terör örgütlerini kendi inlerinde kıstırıp şimdi onları biz etkisiz hale getirebiliyoruz. Türkiye, Akdeniz'deki hakları teslim edilene, 500 yıllık kardeşlerinin bağlarının olduğu Libya halkının meşru yönetimi güvene kavuşana kadar Libya'da olmayı sürdürecektir. Bu konuda yalan yanlış lakırdı edenleri Turgut Reis başta olmak üzere, o topraklarda yatan binlerce şehidimize saygılı olmaya davet ediyoruz. Hiç değilse Gazi Mustafa Kemal gibi Libya topraklarında canları pahasına mücadele yürüten kahramanlarımızın hatıralarına hürmeten en azından susmayı deneyebilirler. Ne diyor? 'Biz Atatürk'ün partisiyiz.' Hadi oradan, geç o işi geç, kimleri aldatıyorsun. Kabrinden kalksa size bu ülkede yaşam hakkı tanımayacağına inanıyorum. Osmanlı'nın en zayıf olduğu dönemde yürüttüğü Trablusgarp ve Bingazi savunmalarıyla çekilirken bölgede kurulmasını sağladığı cumhuriyet, çok değil bir asır öncesinin hadiseleriydi. Libya halkının bugün ülkemizi bağrına basması, herhalde bir anda ortaya çıkan bir ruh halinin eseri değildir. Gerisinde çok derin bir tarih ve medeniyetin arka planı vardır" diye konuştu.

Erdoğan, “Suriye, Akdeniz ve Libya konularında siyasetin, diplomasinin ve askeri gücün tüm imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız. Bu mücadelede bizi destekleyen Cumhur İttifakı ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. Böyle bir desteği vermedikleri gibi kısır siyasi hesaplarla bilerek veya bilmeyerek yeminli düşmanlarımız tarafından üretilen kampanyalara alet olanları da milletimize havale ediyorum. Bizi 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmekten kimse alıkoyamayacaktır. En büyük mirasımız, evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakmak olacaktır. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye idealimize her geçen yıl biraz daha yaklaşıyoruz" dedi.