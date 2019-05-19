Erdoğan: Gençlerimizle bir araya geldiğimizde geleceğimize güvenim pekişiyor (2)

KURTULUŞ MÜCADELESİNİ ANLATAN GÖSTERİ BÜYÜLEDİ

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gneçlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Tekkeköy ilçesinde bulunan Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nda '1919 Bitmeyen Yolculuk' isimli program gerçekleştirildi. Program Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edildi. Programda Türkiye tarihinden kesitler sunularak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuruyla Samsun'a gelişi ve Kurtuluş Savaşı süreci sonrasında kazanılan zafer anlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar kurulu üyeleri ile halk izledi.

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