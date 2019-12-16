HABER

Erdoğan: Gerekirse İncirlik ve Kürecik’i kapatırız

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 09:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Türkiye’ye olası bir yaptırım uygulaması halinde, İncirlik ve Kürecik tesislerini kapatılabileceğini dile getirdi.

Erdoğan: Gerekirse İncirlik ve Kürecik’i kapatırız

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye'ye yönelik olası yaptırımları gündeme getirmesi ve ABD Senatosu'nun "Ermeni soykırımı"nı tanıyan yasa tasarısını kabulü nedeniyle iki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor. ATV-A Haber televizyon kanallarındaki ortak yayına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bu tür yaklaşımları karşılıksız bırakmayacağını belirterek, "yeri geldiği zaman otururuz, bütün heyetlerimizle beraber kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, kapatılması gerekiyorsa Kürecik'i de kapatırız. Bütün mesele, eğer karşımıza bizim yaptırımlar gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi durumunda, biz de bunlara mütekabiliyet çerçevesinde gereken cevabı veririz" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması her iki taraf için de çok önemlidir" diyen Erdoğan, Türkiye'nin de Amerika'da Kızılderililer'e yapılanları, Afrika'dan köle ticaretini, Fransızların Ruanda ve Cezayir'deki katliamlarını dünya gündemine taşıyabileceğini ifade etti. "Bunların elimizde belgeleri var, arşivlerde belgeleri var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu savunmada değil, taarruzda olacağını ve "Batı'nın tarihinin, ırkçılık ve sömürgecilik tarihi olduğunu ortaya koyacağını" dile getirdi.

İncirlik ve Kürecik'in stratejik önemi

Türkiye, 1950 yılında dahil olduğu NATO ortaklığı çerçevesinde ABD ile bir ittifak ilişkisi içinde bulunuyor. Adana sınırları içindeki İncirlik Hava Üssü'nde bir yandan çok sayıda Amerikan askeri görev yaparken, diğer yandan burada ABD ordusunun envanterinde bulunan nükleer başlıklı silahların bir bölümü muhafaza ediliyor. Malatya'nın Kürecik ilçesindeki tesiste de NATO Balistik Füze Savunma Sistemi'nin erken uyarı radarı bulunuyor.

Washington'da bazı senatörler, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep ediyor. Daha önce de aynı neden gerekçe gösterilerek Türkiye, ortağı olduğu F-35 yeni nesil savaş uçağı projesinden çıkarılmıştı.

Libya'ya asker gönderilmesi konusu

Katıldığı programda Libya'daki gelişmeleri de değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iç savaş halindeki ülkenin başkenti Trablusgarp'ta iktidarı elinde tutan ve Ankara tarafından desteklenen yönetimin davet etmesi halinde, Türkiye'nin bu ülkeye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

"Uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli adımları atarız" diyen Erdoğan, "Şu anda Libya'da, orayla hiçbir ilgisi, alakası olmayan, resmi bir davetin olmadığı ülkeler, buralara kendilerindeki bazı özel güvenlik güçlerini göndermişlerdir. Şu anda onlar Libya'da bu tür illegal faaliyetler gösteriyorlar. Bunların aşılması lazım" ifadelerini kullandı.

AFP,Reuters / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERO şimdi çok ünlü! Kim olduğunu tanıdınız mı?O şimdi çok ünlü! Kim olduğunu tanıdınız mı?
Büyükada’da başıboş at genç kızı ezdi!Büyükada’da başıboş at genç kızı ezdi!
Servis minibüsü, vince arkadan çarptı: 15 yaralıServis minibüsü, vince arkadan çarptı: 15 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Sezonu kapattı

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Sezonu kapattı

İstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var!

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

ABD'den açıklama geldi! Binlerce askerleri geri çekecekler!

ABD'den açıklama geldi! Binlerce askerleri geri çekecekler!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

Büyükada’da başıboş at genç kızı ezdi!

Büyükada’da başıboş at genç kızı ezdi!

Her yerde aranıyordu! Apartman boşluğunda ölü bulundu

Apartman boşluğunda ölü bulundu

İstanbul'da Alevilerin yaşadığı evlere 'gebereceksin' yazısı yazıldı

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

Son dakika! DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı

DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı

Çanakkale'de işçileri taşıyan minibüs ile vinç çarpıştı: Çok sayıda yaralı

İşçi servisiyle vinç çarpıştı! Çok sayıda yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.