Erdoğan: ‘Gerekirse Libya’ya Askeri Yardımı Arttırırız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin gerekli olması halinde Libya’nın uluslararası toplum tarafından tanınan Libya hükümetine askeri desteği arttıracağını belirtti.

Erdoğan, Türkiye’nin kara, hava ve deniz seçeneklerini değerlendireceğini kaydetti.

Kocaeli’nde bir etkinlikte konuşan Erdoğan, Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı iki anlaşmaya sırtını dönmeyeceğini de vurguladı.

Ankara daha önce de Serraj hükümetinin istemesi halinde Libya’ya asker gönderilebileceğini kaydetmişti.

Türkiye 2011’den bu yana siyasi ve askeri grupların çatışmasına sahne oluyor. Ankara Fayez-Serraj hükümetini destekliyor.

