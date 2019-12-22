HABER

Erdoğan: ‘Gerekirse Libya’ya Askeri Yardımı Arttırırız’

22.12.2019 16:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin gerekli olması halinde Libya’nın uluslararası toplum tarafından tanınan Libya hükümetine askeri desteği arttıracağını belirtti

Erdoğan: ‘Gerekirse Libya’ya Askeri Yardımı Arttırırız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin gerekli olması halinde Libya’nın uluslararası toplum tarafından tanınan Libya hükümetine askeri desteği arttıracağını belirtti.

Erdoğan, Türkiye’nin kara, hava ve deniz seçeneklerini değerlendireceğini kaydetti.

Kocaeli’nde bir etkinlikte konuşan Erdoğan, Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı iki anlaşmaya sırtını dönmeyeceğini de vurguladı.

Ankara daha önce de Serraj hükümetinin istemesi halinde Libya’ya asker gönderilebileceğini kaydetmişti.

Türkiye 2011’den bu yana siyasi ve askeri grupların çatışmasına sahne oluyor. Ankara Fayez-Serraj hükümetini destekliyor.

Büyük tehlike! Su altında böyle görüntülendiBüyük tehlike! Su altında böyle görüntülendi
- Araç modifiye tutkunları "Kadına şiddete hayır" demek için bir araya geldi- Araç modifiye tutkunları "Kadına şiddete hayır" demek için bir araya geldi
- Araç modifiye tutkunları "Kadına şiddete hayır" demek için bir araya geldi- Araç modifiye tutkunları "Kadına şiddete hayır" demek için bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

Bir partinin ismi değişiyor!

Bir partinin ismi değişiyor!

25 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

25 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

Dev projede sona yaklaşılıyor

Dev projede sona yaklaşılıyor

Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Baba dehşeti! Tartıştığı oğullarına ateş açtı

Baba dehşeti! Tartıştığı oğullarına ateş açtı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu! 4 kilo 870 gram esrar ele geçirildi

Adıyaman'da ele geçirildi! Tam 4 kilo 870 gram...

Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da orman yangını! Ekipler bölgede

Taksim'de 2 saat nöbet tuttular! Turistlerden yoğun ilgi

Taksim'de 2 saat nöbet tuttular! Turistlerden yoğun ilgi

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Fırtına ve sağanak...

Dikkat! Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım

Bakanlıktan duygulandıran paylaşım

Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele ilişkin açıklama

Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.