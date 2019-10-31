ERDOĞAN: GEREKİRSE TEL ABYAD İLE RASULAYN ARASINDA MÜLTECİ ŞEHRİ KURACAĞIZ

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ödül törenine katıldı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler(BM)’ye seslenerek, “Uluslararası dönorlar çağrısı yapın, yapmazsanız ben yapacağım. Oldu oldu, gerekirse Tel Abyad'la Resulayn arasında mülteciler şehrini veya şehirlerini biz kuracağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sağlık Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı(TÜSEB) bilimsel desteğiyle gerçekleştirilen 6. Tıp Dünyası Kurultayı Yeşilköy'deki bir otelde gerçekleştirildi.

"SİLAHLANMAYA HARCANAN PARANIN SADECE BİR KISMIYLA…"

Ödül Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Silahlanmaya harcanan paranın sadece bir kısmıyla dünyada ne aç, ne de temiz su sıkıntısı çeken kimsenin kalmayacağı hale gelmesini dikkate almalıyız. Günümüzde tek bir ekonomi haline dönüşen sağlık endüstrisini sadece bu maliyeti karşılayabilen ülkelere ve toplumlara karşılıyor olması da ayrı bir sorun olur. Bu tür çarpıklıkların yol açtığı sosyal, siyasi, ekonomik kırılmaları dünyamızın geleceği için en büyük tehditlerden biri olarak görüyorum. Birleşmiş milletlerin daha adil, daha hakkaniyetli bir yapıya kavuşturulması yönündeki çağrımızın sebeplerinden birisi de işte budur" dedi.