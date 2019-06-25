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Erdoğan: ‘Geri Dönen Suriyeliler’in Sayısı 1 Milyonu Bulacak’

25.06.2019 19:56 | Son Güncelleme

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menbiç ve Fırat'ın doğusunda güvenlik durumu iyileştiğinde Türkiye’den Suriye’ye dönecek mültecilerin sayısının 1 milyonu bulacağını söyledi

Erdoğan: ‘Geri Dönen Suriyeliler’in Sayısı 1 Milyonu Bulacak’

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menbiç ve Fırat'ın doğusunda güvenlik durumu iyileştiğinde Türkiye’den Suriye’ye dönecek mültecilerin sayısının 1 milyonu bulacağını söyledi.

“Sınır ötesindeki güvenli bölgeleri mümkün olduğunca genişletmeye çalışıyoruz” diyen Erdoğan, şu ana kadar 330 bin kişinin geri döndüğünü kaydetti. Erdoğan, Menbiç ve Fırat'ın doğusundaki sorunlar da çözüldüğünde bu rakamın kısa sürede milyonlara ulaşacağına inandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin son raporuna göre Türkiye’de 3 milyon 600 bin Suriyeli mülteci yaşıyor. Suriye’de sekiz yıldır süren iç savaşın neden olduğu mülteci akınını en fazla sırtlayan ülke Türkiye oldu.

Türkiye PYD-YPG’nin faaliyet gösterdiği Suriye’nin kuzeydoğusunda oluşturulacak bir güvenli bölge için ABD’yle görüşmeler yürütüyor.

Ankara sınırını güvence altına almak için PYD-YPG unsurlarının buradan çekilmesini istiyor. Washington ise Suriye’de IŞİD’le mücadele eden Kürt müttefiklerini Türkiye tarafından yapılacak olası bir operasyona karşı korumaya çalışıyor.

Türkiye ve ABD ayrıca Menbiç için de Nisan ayında uzlaşılan Yol Haritası’nı hayatta tutmaya çalışıyor. Geçen yıl Haziran ayında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında Menbiç Yol Haritası imzalanmıştı. Bu yol haritası çerçevesinde 1 Kasım 2018’de ABD ve Türkiye askeri birliklerince Menbiç sınır bölgesinde ortak devriye çalışması başlamış ancak Ankara’nın beklentisinin aksine Menbiç’in PYD-YPG unsurlarından temizlenmesi söz konusu olmamıştı.

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