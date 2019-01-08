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Erdoğan görüşmeyi kabul etmedi, Trump'ın Danışmanı Bolton Ankara'dan ayrıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2019 13:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmeyi kabul etmedi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Ankara'dan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bolton'ın muhatapı İbrahim Kalın'dır. Bizim yoğun mesaimiz var" dedi.

Ankara'da bulunan ve yaptığı açıklamayla tepki toplayan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmek istedi. Bu talebi kabul görmeyen Bolton Türkiye'den ayrılma kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün sabah saatlerinden bir araya geldi. İkili arasındaki görüşme 2 saat 10 dakika sürdü.

ıbrahım kalın

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Ankara'dan önce İsrail'i ziyaret etmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Trump'ın danışmanı, herhangi bir bakanla bir araya gelmedi.

John Bolton hafta sonu İsrail'de terör örgütü YPG'yi savunan açıklamalar yapmış ve sözleri Ankara'dan yoğun tepki çekmişti.

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erdoğan ABD Bolton

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Reis doğru olanı yapmış.. Bolton la görüşeceğine Kılıçtaroğlu ile görüşmesi daha doğru olur.. "Sakın Afrin Merkeze Girmeyin" diyen Kemal; "Hendek kazan arkadaşlar"ı için Bolton' dan daha endişeli çünkü.
Zaten Cumhurbaşkanı ile yabancı bir danışmanın görüşmesi saçma. Danışmanlar danısmanla görüşürüz, yine show yapıyoruz görüşmeyi Red ettik, seçim üzeri güzel show yersen
dolar bu yüzden çıkmış olmalı ...
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