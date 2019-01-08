Erdoğan görüşmeyi kabul etmedi, Trump'ın Danışmanı Bolton Ankara'dan ayrıldı

Ankara'da bulunan ve yaptığı açıklamayla tepki toplayan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmek istedi. Bu talebi kabul görmeyen Bolton Türkiye'den ayrılma kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün sabah saatlerinden bir araya geldi. İkili arasındaki görüşme 2 saat 10 dakika sürdü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Ankara'dan önce İsrail'i ziyaret etmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Trump'ın danışmanı, herhangi bir bakanla bir araya gelmedi.

John Bolton hafta sonu İsrail'de terör örgütü YPG'yi savunan açıklamalar yapmış ve sözleri Ankara'dan yoğun tepki çekmişti.



