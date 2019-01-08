Erdoğan görüşmeyi kabul etmedi, Trump'ın Danışmanı Bolton Ankara'dan ayrılıyor

Ankara'da bulunan ve yaptığı açıklamayla tepki toplayan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmek istedi. Bu talebi kabul görmeyen Bolton Türkiye'den ayrılma kararı aldı

Bolton bu sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkan Yardımcısı ve diğer yetkililerle buluşmuştu.

Trump'ın danışmanı, herhangi bir bakanla da bir araya gelmedi.

John Bolton hafta sonu İsrail'de terör örgütü YPG'yi savunan açıklamalar yapmış ve sözleri Ankara'dan yoğun tepki çekmişti.



