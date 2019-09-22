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Erdoğan-Graham Görüşmesinde F35 ve Güvenli Bölge Konuşuldu

22.09.2019 20:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta 74'üncü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul tolantıları öncesinde temaslarında başladı. Erdoğan-Graham görüşmesinde Türkiye’ye F-35 satışı ve güvenli bölge meselesi konuşuldu. Görüşme 40 dakika kadar sürdü

Erdoğan-Graham Görüşmesinde F35 ve Güvenli Bölge Konuşuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta 74'üncü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul tolantıları öncesinde temaslarında başladı. Erdoğan ilk olarak kaldığı Peninsula Oteli'nde ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’i kabul etti.

Erdoğan-Graham görüşmesinde Türkiye’ye F-35 satışı ve güvenli bölge meselesi konuşuldu. Görüşme 40 dakika kadar sürdü.

“Türkiye Suriye’yi birlikte tutmaya çalışıyor"

Cumhuriyetçi Senatör Graham, "Türkiye’nin Suriye’de yaptıkları IŞİD’in geri gelmemesini sağlıyor. Türkiye, İdlib’de önemli işler yapıyor, insanların ölmesini önlüyor” diye konuştu.

“Türkiye ile stratejik partnerliğimizin artması gerektiğini düşünüyorum” diyen Graham, Türkiye’nin sadece Suriye için değil tüm bölge açısından önemli olduğunu söyledi.

Graham, yaptığı açıklamada F-35 konusunun tekrar gündeme geldiğini söyledi. Graham, bu konuda iki ülke arasında yaşanan sorunların çözülmesi yolundaki temennisini de dile getirdi. “Türkiyeyi F-35 programına geri kazandırmanın önemli olduğu kanaatindeyim" diyen Graham "Belki, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bile olabilir” ifadelerini kullandı.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bulundu.

Suriye’de Fırat Nehri'nin doğusunda ABD ve Türkiye’nin uygulamaya başladığı "güvenli bölge" uygulaması ya da ABD tarafının ifadesiyle "güvenlik mekanizması"yla ilgili ayrıntıların ve bundan sonra atılması olası adımların, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yapmaları beklenen ikili görüşmede gündeme gelmesi de bekleniyor.

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