Erdoğan-Graham Görüşmesinde F35 ve Güvenli Bölge Konuşuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta 74'üncü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul tolantıları öncesinde temaslarında başladı. Erdoğan ilk olarak kaldığı Peninsula Oteli'nde ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’i kabul etti.

Erdoğan-Graham görüşmesinde Türkiye’ye F-35 satışı ve güvenli bölge meselesi konuşuldu. Görüşme 40 dakika kadar sürdü.

“Türkiye Suriye’yi birlikte tutmaya çalışıyor"

Cumhuriyetçi Senatör Graham, "Türkiye’nin Suriye’de yaptıkları IŞİD’in geri gelmemesini sağlıyor. Türkiye, İdlib’de önemli işler yapıyor, insanların ölmesini önlüyor” diye konuştu.

“Türkiye ile stratejik partnerliğimizin artması gerektiğini düşünüyorum” diyen Graham, Türkiye’nin sadece Suriye için değil tüm bölge açısından önemli olduğunu söyledi.

Graham, yaptığı açıklamada F-35 konusunun tekrar gündeme geldiğini söyledi. Graham, bu konuda iki ülke arasında yaşanan sorunların çözülmesi yolundaki temennisini de dile getirdi. “Türkiyeyi F-35 programına geri kazandırmanın önemli olduğu kanaatindeyim" diyen Graham "Belki, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bile olabilir” ifadelerini kullandı.