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Erdoğan Graham’la görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 09:17 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lyndsay Graham ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lyndsay Graham ile görüştü.
Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a gelen Erdoğan’ın ilk ikili görüşmesi konakladığı Peninsula Hotel’de gerçekleşti. Erdoğan, ABD’li Senatör Graham’ı kabul etti. Kabul yaklaşık 40 dakika sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da görüşmede hazır bulundu. ABD’li Senatör Graham görüşmenin bitiminde kısa bir açıklamada bulundu. Görüşmenin iyi sonuçlandığını ifade eden Graham, ABD ile Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumaya çalıştığını belirterek, “Türkiye’nin Suriye’de yaptıkları IŞİD’in geri gelmemesini sağlıyor. Türkiye İdlib’te önemli işler yapıyor, insanların ölmesini önlüyor. Türkiye ile stratejik partnerliğimizin artması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye sadece Suriye için değil tüm bölge açısından önemli. Ayrıca, Türkiye’yi F-35 programına geri kazandırmanın önemli olduğu kanaatindeyim. Belki, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bile olabilir” dedi.
Haber: NEW YORK, (DHA)

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