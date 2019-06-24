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Erdoğan, grup toplantısı ile MYK'ya katılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 12:52 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın TBMM'de partisinin grup toplantısına katılacağı, ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplayacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın TBMM'de partisinin grup toplantısına katılacağı, ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplayacağı belirtildi. MYK'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarının değerlendirileceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından yarın TBMM'de partisinin grup toplantısına katılacak. Seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmesini grup toplantısında yapması beklenen Erdoğan, saat 14.00'de AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda da İstanbul seçim sonuçları masaya yatırılacak. MYK'da Meclis gündemine gelecek konularla ilgili de Meclis Grup yönetimi tarafından sunum yapılacak. 15 Temmuz'a kadar çalışması planlanan Meclis'te görüşmelerine başlanacak yasa teklifleri ile Meclis gündemine gelmesi beklenen yargı paketlerine ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Toplantıda bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen yargı reformu paketi ile ilgili yasal düzenlemenin de ele alınacağı bildirildi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)-

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