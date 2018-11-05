Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışında konuştu (1)

Gülseli ÖZDEMİR-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan "Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık. Bugün ülkemizde 513 bin engelli birey evinde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 7 bin engelliye hizmet veriliyor. Elbette her mücadele, her gayret önemlidir, takdire şayandır ama zihinsel ve bedensel engelli çocuklara verilen emek, hayatın 24 saatini ve ömrün tamamını kapsıyor olması sebebiyle ayrı bir saygıya layıktır" dedi.
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