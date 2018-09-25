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Erdoğan-Guterres görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 02:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Türkiye ve BM arasındaki yakın iş birliğini daha da güçlendirme, İdlib'de çatışmasızlık bölgesine yönelik alınan tedbirler, Suriye'de siyasi süreç, mülteciler ile bazı küresel ve bölgesel konuları görüştüğü öğrenildi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Türkiye ve BM arasındaki yakın iş birliğini daha da güçlendirme, İdlib'de çatışmasızlık bölgesine yönelik alınan tedbirler, Suriye'de siyasi süreç ile mültecilerin yanı sıra bazı küresel ve bölgesel konuları görüştüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, BM 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Guterres, yaptıkları görüşmede Türkiye ve BM arasındaki yakın iş birliğini daha da güçlendirme kararlılıklarını teyit etti.

Görüşmede, Soçi Mutabakatı'nın ardından İdlib'de çatışmasızlık bölgesine yönelik alınan tedbirlerin, Suriye'de siyasi sürecinin önemli bir adımını teşkil edecek Anayasa Komitesinin hayata geçirilmesi konularının ele alındığını bildiren kaynaklar, mültecilerin durumu hakkında da istişarelerde bulunulduğunu aktardı.

Söz konusu görüşmede, bazı önemli küresel ve bölgesel meselelerin de gündeme geldiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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