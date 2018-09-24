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Erdoğan Guterres’le Görüştü

24.09.2018 22:43 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmaları için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le biraraya geldi

Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmaları için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le biraraya geldi.

Görüşme sonrası Guterres’in ofisinden yapılan açıklamada, Genel Sekreter’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinde Türkiye’nin 3.5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapmasını da içeren Birleşmiş Milletler ve Türk işbirliğini övdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı’nın Suriye’deki durum ve İdlin mutabakatıyla ilgili de görüşlerini aktardıkları kaydedildi.

Cumhurbaşkanı, Salı günü Genel Kurul’da konuşma yapacak. Erdoğan, sabah 9’da başlayacak oturumda 4. Konuşmacı olarak kürsüye çıkacak.

Erdoğan’ın konuşmasında ağırlıklı olrak Suriye konusuna değinmesi bekleniyor.

Amerika Başkanı Donald Trump Erdoğan’dan önce 2. konuşmacı olarak kürsüye çıkacak. Erdoğan’la Trump’ın Salı ya da Çarşamba günü bir görüşme yapıp yapmayacakları merak konusu.

İki liderin resmi gündeminde görüşme yok ancak Erdoğan New York’a hareketinden önce karşı taraftan talep gelmesi durumunda bunun değerlendirileceğini belirtmişti.

Erdoğan Salı günü ayrıca BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde heyet başkanlarının onuruna verilecek yemeğe katılacak.

Erdoğan’ın Çarşamba günübir dizi ikili görüşme ve TAİK’in organize ettiği etkinliğe katılmasının ardından New York’tan ayrılması bekleniyor.

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