Erdoğan: Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız

Erdoğan, güvenli bölgenin oluşturulmaması halinde kapıların açılabileceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Suriye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan "Eylülün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız" dedi. "Bunu Amerikalı dostlarımızla birlikte yapmak hepimiz için en ideal yoldur" diyen Erdoğan "Ama böyle bir zemin oluşmazsa hazırlıklarımız tamam. Kendi imkânlarımızla bu işe başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız”

Erdoğan güvenli bölgenin olmaması halinde sığınmacılar için kapıların açılabileceğini söyledi. Erdoğan "Oldu oldu. Olmadı, biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyadan olması gereken desteği alamadık. Almak için bunu yapmak zorunda kalabiliriz" diye konuştu.