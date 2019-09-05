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Erdoğan: Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2019 14:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eylülün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu başlatacağız" dedi. Erdoğan, güvenli bölgenin oluşturulmaması halinde kapıların açılabileceğini söyledi.

Erdoğan: Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Suriye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan "Eylülün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız" dedi.

"Bunu Amerikalı dostlarımızla birlikte yapmak hepimiz için en ideal yoldur" diyen Erdoğan "Ama böyle bir zemin oluşmazsa hazırlıklarımız tamam. Kendi imkânlarımızla bu işe başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİ BÖLGE OLMAZSA KAPILARI AÇMAK ZORUNDA KALIRIZ”

Erdoğan güvenli bölgenin olmaması halinde sığınmacılar için kapıların açılabileceğini söyledi. Erdoğan "Oldu oldu. Olmadı, biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyadan olması gereken desteği alamadık. Almak için bunu yapmak zorunda kalabiliriz" diye konuştu.

Türkiye'nin sığınmacılar için yaklaşık 40 milyar dolar harcama yaptığını ifade eden Erdoğan, Avrupa Birliği'nin de verdiği sözleri tutmadığını söyledi. Erdoğan, "Avrupa Birliği'nden bizim bütçemize gelmiyor, nereye geliyor? Uluslararası kuruluşlara geliyor. 3 milyar euro gibi destek geldiği ifade ediliyor. Bizimki çok daha farklı bir konumda" dedi.

"EN AZ BİR MİLYON SURİYELİ BÖLGEDE İSKAN ETTİRİLECEK”

Türkiye’de 3 milyon 650 bin Suriyeli sığınmacı olduğunu belirten Erdoğan "Hedefimiz Suriyeli kardeşlerimizden en az 1 milyonunu 450 kilometrelik sınır hattı boyunca oluşturacağımız güvenli bölgede iskân etmektir. Gerekirse dostlarımızdan alacağımız desteklerle yeni şehirler inşa ederek bu bölgeyi Suriyeli kardeşlerimiz için yaşanabilir hale getirmektir" dedi.

Erdoğan Türkiye'den şimdiye kadar "güvenli hale getirilen bölgelere dönen" Suriyelilerin sayısını ise 350 bin olduğunu ancak bunu yeterli bulmadıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Avrupa KAPILARI AÇMAK Suriye

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