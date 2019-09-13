Erdoğan: Güvenli bölgeye mülteciler şehri yapalım.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters'a verdiği özel röportajda Ekim ayında Suriye ve özellikle İDlib konusunun görüşüleceği dörtlü bir zirve yapılacağını açıkladı. Erdoğan zirveye Fransa, Almanya, Rusya ve Türkiye'nin katılacağını belirtt

Avrupa Birliği'nin mülteciler konusunda verdiği yardım sözlerini yerine getirmemekle suçlayan Erdoğan, "AB'den 3 milyar dolar gibi bir rakam aldık. Bizim harcadığımız ise 40 milyar dolar gibi bir rakam." dedi.

Erdoğan, Ekim ayındaki dörtlü zirvede İdlib'i ele alacaklarını, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge konusunda da farklı adımlar beklediğini aktardı: "Koalisyon güçleri için de Almanya ve Fransa, daha farklı bir adım atsınlar. Bu ülkelerin hepsi güvenli bölge konusuna sıcak bakıyorlar ama adım atmaya gelince yanaşmıyorlar. 20 km derinlikte bir güvenli bölge oluşturmakla bizdeki mültecilerin kendi topraklara dönmesini sağlayacaktır. Benim yaptırdığım çalışmalarda, 250 metrekarelik konutlar yapalım. Bu insanlar oralarda eksi biçsin… Bir mülteciler şehri, hepsine barınacağı böyle bir yeri ayarladığımızda tarihe not düşeriz. Bunun güvenliğini ve lojistiğini bu ülkeler sağlamış olur. Terör gruplarından da koruma altına almış olur. Bu benim onlara teklifim olmuştur. "