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Erdoğan: Güvenli bölgeye mülteciler şehri yapalım.

13.09.2019 21:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters'a verdiği özel röportajda Fransa, Almanya, Rusya ve Türkiye'nin katılacağını Suriye konulu bir zirvenin yapılacağını söyledi. Erdoğan zirvede güvenli bölgenin ele alınacağını belirtip, "Güvenli bölgeye mülteciler şehri yapalım" önerisini dile getirdi.

Erdoğan: Güvenli bölgeye mülteciler şehri yapalım.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters'a verdiği özel röportajda Ekim ayında Suriye ve özellikle İDlib konusunun görüşüleceği dörtlü bir zirve yapılacağını açıkladı. Erdoğan zirveye Fransa, Almanya, Rusya ve Türkiye'nin katılacağını belirtt

Avrupa Birliği'nin mülteciler konusunda verdiği yardım sözlerini yerine getirmemekle suçlayan Erdoğan, "AB'den 3 milyar dolar gibi bir rakam aldık. Bizim harcadığımız ise 40 milyar dolar gibi bir rakam." dedi.

Erdoğan, Ekim ayındaki dörtlü zirvede İdlib'i ele alacaklarını, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge konusunda da farklı adımlar beklediğini aktardı: "Koalisyon güçleri için de Almanya ve Fransa, daha farklı bir adım atsınlar. Bu ülkelerin hepsi güvenli bölge konusuna sıcak bakıyorlar ama adım atmaya gelince yanaşmıyorlar. 20 km derinlikte bir güvenli bölge oluşturmakla bizdeki mültecilerin kendi topraklara dönmesini sağlayacaktır. Benim yaptırdığım çalışmalarda, 250 metrekarelik konutlar yapalım. Bu insanlar oralarda eksi biçsin… Bir mülteciler şehri, hepsine barınacağı böyle bir yeri ayarladığımızda tarihe not düşeriz. Bunun güvenliğini ve lojistiğini bu ülkeler sağlamış olur. Terör gruplarından da koruma altına almış olur. Bu benim onlara teklifim olmuştur. "

Suriye

"PYD-YPG bunlar PKK'nın bir koludur"

Erdoğan 'Güvenli bölge konusunda Abd'yi ne zaman ikna edeceğinizi düşünüyorsunuz? Trump'ı nasıl ikna edeceksiniz? ' sorusuna ise, "Biz bir defa şunu görmeliyiz, PYD - YPG bunlar PKK'nın bir koludur. Bunu tüm batının kabul etmesi lazım. Biz bunu batıya anlatamadık. Bunun tüm belgeleriyle ispatlamamıza rağmen bir türlü inanmadılar. PKK'nin liderinin bu YPG-PYD'lerle resimleri var. Aynı yerde yiyip içiyorlar. Hala diyorlarlar onlarla alakası yok. Bunlara rağmen bize inanmayanlar terör örgütlerinin söyledikleriyle hareket ediyorlar." yanıtını.

"Obama Münbiç'ten çıkacağız" dedi.

30 km derinliğindeki güvenli bölge önerisinin Trump'dan geldiğini söyleyen Erdoğan, "Fırat'ın doğusundaki adımlarda ise Trump'ın altındaki ekipler onun sözlerine uymadı. Obama bana Mübiç'ten çıkacağız dedi. Peki çıktı mı? Çıkmadı. Sayın Trump'a bunu söylediğim zaman, o zaman görevde Tillerson vardı, o zaman da çıkmadılar." diye devam etti. i.

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