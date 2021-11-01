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"Erdoğan Güvenlik Gerekçesiyle Glasgow'a Gitmedi"

01.11.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reuters Haber Ajansı’na bilgi veren adı açıklanmayan iki Türk yetkili, Erdoğan’ın güvenlik taleplerinin karşılanmaması ve yeterli araç temin edilmemesi nedeniyle Glasgow'daki iklim zirvesine gitmekten vazgeçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Glasgow’da bugün başlayan iklim zirvesine Türk heyetinin güvenlikle ilgili taleplerinin tam olarak karşılanmaması nedeniyle gitmedi. Reuters Haber Ajansı’na bilgi veren adı açıklanmayan iki Türk yetkili, Erdoğan’ın güvenlik talepleri nedeniyle geziyi iptal ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma’da katıldığı G-20 zirvesinin ardından Glasgow’da yapılacak iklim zirvesine geçmedi onun yerine ABD Başkanı Biden’la görüşmesinin ardından Türkiye’ye döndü.

Cumhurbaşkanıığı henüz gezinin iptaline ilişkin bir açıklama yapmazken Reuters’a konuşan yetkililer Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı toplantılarla ilgili bir protokol sorunu yaşandığını, güvenlik konusundaki taleplerin de tam olarak yerine getirilemediğini söylediler.

Yetkililer güvenlik için temin edilen araçların ve diğer ihtiyaçların tam olarak karşılanamaması nedeniyle gezinin iptal edildiğini belirtti.

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