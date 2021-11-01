Erdoğan güvenlik nedeniyle COP26’ya gitmedi

G20 Zirvesi’nin ardından Glasgow’da dün başlayan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Zirvesi COP26’ya geçmesi beklenen Erdoğan, Glasgow’a neden gitmediğini açıkladı. Türkiye'ye dönüşü sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan zirve için talep ettikleri güvenlik protokolü standartları olduğunu ve bunların, uluslararası bütün ziyaretlerde kendilerine ve diğer bütün liderlere her zaman uygulanan protokoldeki standartlar olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Ancak bize bunların son anda karşılanamayacağı söylendi. Daha sonra bizim geri çevrilen talebimizdeki standartların başka bir ülke için istisnai olarak sağlanabildiğini öğrendik. Bu diplomatik teamüllere de uymuyordu. Bunu kabul edemezdik. İlgili birimlerimiz net bir duruşla görüşmelerini sürdürdü. Sağ olsun Boris Johnson da süreçle ilgilendi. İlk başta sorununun çözüldüğünü ifade etti. Fakat son anda bize geri dönüp İskoçya tarafının zorluk çıkardığını söyledi."

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Taleplerimiz yerine getirilmeyince biz de Glasgow’a gitmekten vazgeçtik. Nihayetinde bu sadece kendi güvenliğimizle ilgili değil, ülkemizin itibarıyla da ilgili bir meseleydi. Biz milletimizin itibarını korumakla mükellefiz. Hiçbir yerde ülkemizin saygınlığına, izzetine halel gelmesine müsaade etmeyiz. Daha adil bir dünyayı ancak eşitlikçi bir yaklaşımla kurabileceğimizi de böylece bir kez daha göstermiş olduk."

DW / SSB, HT

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