Erdoğan, 'haberdar değilim' demişti! Külliye'de kabul edecek

MİT Başkanı Hakan Fidan'ın, ABD'de Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak temaslarda bulunması gündemdeki sıcaklığını koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fidan hakkındaki soruya cuma günü, 'Latin Amerika seyahatlerinden sonra MİT başkanımız oradan Kanada’ya ayrıldı. Kanada’dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Her an oraları da bilgilendirme arzusundayız. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığını son olarak ondan haberdar değilim. Ama Kanada seyahatinden haberdarım' yanıtını vermişti.

ERDOĞAN-FİDAN GÖRÜŞMESİ BUGÜN



Bugün de Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde Türkiye Varlık Fonu Toplantısı ile Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı’na başkanlık edecek ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ı kabul edecek.

Kaynak: Sözcü



