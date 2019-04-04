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ERDOĞAN 'HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 18:32 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası ayağına yapılan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası ayağına yapılan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti. Erdoğan çıkışta vatandaşlarla sohbet etti. Engelli bir kişiyle yakından ilgilenen Erdoğan, sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın müzeden çıkışı
-Vatandaşlarla sohbet etmesi
-Engelli bir kişiyle sohbet edip, fotoğraf çektirmesi
-Erdoğan'ın ayrılması
-Detaylar

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