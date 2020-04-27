Erdoğan: ''Haftasonu Yasakları Bayram Sonuna Kadar Sürecek'' 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yoluyla düzenlenen kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'de Corona salgınına ilişkin son durumu değerlendirdi.

''Ülke ve millet olarak yürüttüğümüz mücadelenin sonuçlarını aldığımız bir sürece girdik'' şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısıyla aynı düzeye gelmesinin ''olumlu bir kırılma noktası'' olduğunu söyledi. Erdoğan, ''Türkiye, ölüm oranı bakımından Avrupa'da en iyi ülke durumundadır'' şeklindeki yorumunu da sözlerine ekledi.

Eğitim, umre ya da kısa süreli seyahat amacıyla yurtdışında bulunan 40 bin Türk vatandaşının Türkiye'ye getirildiğini hatırlatan Erdoğan, ''Şimdi 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz'' dedi ve bunun bir örneği olarak İsveç'te yaşayan Emrullah Gülüşken'in kızının çağrısı üzerine Türkiye'ye getirilmesini gösterdi.

Avrupa, Amerika ve Türkiye'deki sağlık sistemlerini kıyaslayan Erdoğan, ''Ülkemizde hiç kimse sahipsiz bırakılmamış, hastane kapılarından geri çevrilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyoruz'' diye konuştu. Erdoğan, Avrupa ve Amerika'daysa Türkiye'nin aksine sigortası olmayan hastaların ''kaderine terk edildiğini'' söyledi.