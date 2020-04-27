Erdoğan: ''Haftasonu Yasakları Bayram Sonuna Kadar Sürecek'' 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yoluyla düzenlenen kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'de Corona salgınına ilişkin son durumu değerlendirdi.
''Ülke ve millet olarak yürüttüğümüz mücadelenin sonuçlarını aldığımız bir sürece girdik'' şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısıyla aynı düzeye gelmesinin ''olumlu bir kırılma noktası'' olduğunu söyledi. Erdoğan, ''Türkiye, ölüm oranı bakımından Avrupa'da en iyi ülke durumundadır'' şeklindeki yorumunu da sözlerine ekledi.
Eğitim, umre ya da kısa süreli seyahat amacıyla yurtdışında bulunan 40 bin Türk vatandaşının Türkiye'ye getirildiğini hatırlatan Erdoğan, ''Şimdi 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz'' dedi ve bunun bir örneği olarak İsveç'te yaşayan Emrullah Gülüşken'in kızının çağrısı üzerine Türkiye'ye getirilmesini gösterdi.
Avrupa, Amerika ve Türkiye'deki sağlık sistemlerini kıyaslayan Erdoğan, ''Ülkemizde hiç kimse sahipsiz bırakılmamış, hastane kapılarından geri çevrilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyoruz'' diye konuştu. Erdoğan, Avrupa ve Amerika'daysa Türkiye'nin aksine sigortası olmayan hastaların ''kaderine terk edildiğini'' söyledi.
''Amerika'ya yarın tıbbi yardım malzemesi gönderiyoruz''
Türkiye'nin şimdiye kadar 55 ülkeye Corona salgınıyla mücadelelerinde yardım malzemesi gönderdiğini vurgulayan Erdoğan, son olarak da N95 maske, koruyucu tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerinin yarın ABD'ye gönderileceğini söyledi.
''Haftasonu üç günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak’’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu haftasonu 1 Mayıs da dahil olmak üzere üç günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, Cuma günüyse marketlerin saat 09.00-14.00 arasında açık olacağını kaydetti.
Erdoğan ayrıca ülke genelinde hayatı normale döndürmeye yönelik ayrıntılı bir program hazırlığı içinde olduklarını, bu ayrıntıların yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
Salgın nedeniyle adliyelerde şikayet bildirim ve benzeri işlemlerin süresinin 30 Nisan'dan 15 Mayıs'a kadar uzatıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, araştırma-geliştirme merkezleri ve teknoparklardaki evden çalışma sürelerinin de 27 Mayıs'a kadar uzatılacağını açıkladı.
Erdoğan ‘‘Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüş, verdiğimiz emeklerin, yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alma vakti yaklaşmıştır" dedi.
''Ekonomik istikrar kalkanı kapsamında toplam 200 milyar lira destek''
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik istikrar kalkanı kapsamında toplam 200 milyar liralık destek sağladıklarını kaydetti. 4 milyon Türk vatandaşına 22,3 milyar liralık temel ihtiyaç desteği verildiğini kaydeden Erdoğan, esnafa 8,4 milyar liralık yardım, kredi garanti fonu kefaletiyle 120 bin firmaya ise yaklaşık 108 milyar lira finansman desteği sağlandığını belirtti.
Erdoğan, 3 milyon 190 bin çalışanın yaptığı kısa çalışma ödeneği başvurusunun alındığını, ücretsiz izne çıkarılan ya da sözleşmesi feshedilen çalışanlara 1.177 lira destek sağlanmaya başlandığını söyledi.
Toplam 4 milyon 400 bin haneye 1.000'er lira destek verildiğini de kaydeden Erdoğan, 40 milyar liralık sigorta prim ödemeleriniyse 6 ay süreyle ertelediklerini hatırlattı. Erdoğan, ''Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' bağış kampanyası kapsamında da 1 milyar 850 milyon lira toplandığını açıkladı.
Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bir konuşmasıyla ilgili yaptığı eleştiriye de değinen Erdoğan, "Başkanımız biliyorsunuz, bir açıklama yaptı. Bu açıklamasıyla sadece inancının, ilminin ve yürüttüğü görevinin gereğini yerine getirmiştir. Söyledikleri de sonuna kadar doğrudur. Ülkemizde eğer İslam adına konuşması gereken bir kurum varsa Diyanet İşleri Başkanlığıdır ve buranın Din İşleri Yüksek Kurulu vardır" dedi. Erdoğan, ‘‘Bu Ankara Barosu’nun yetkisinde olan bir konu değildir. Herkes yerini bilecek, haddini bilecek’’ ifadelerini kullandı.