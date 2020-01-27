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Erdoğan: "Hafter'in (Libya'da) çok çirkin girişimleri var ve biz de bunların takipçisiyiz. Gereği neyse sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz."
Erdoğan: "Hafter'in (Libya'da) çok çirkin girişimleri var ve biz de bunların takipçisiyiz. Gereği neyse sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz."
POLİTİKA
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27.01.2020 21:38 |
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Erdoğan: "Hafter'in (Libya'da) çok çirkin girişimleri var ve biz de bunların takipçisiyiz. Gereği neyse sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz."