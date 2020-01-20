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Erdoğan: "Hafter'in metinlere imza atmaması manidar. Olay, sözlü olarak katılımcıların şahitliği ile kalmış oldu. İnşallah neticesi hayırlı olur."
Erdoğan: "Hafter'in metinlere imza atmaması manidar. Olay, sözlü olarak katılımcıların şahitliği ile kalmış oldu. İnşallah neticesi hayırlı olur."
POLİTİKA
HABERLERİ
|
20.01.2020 15:01 |
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Erdoğan: "Hafter'in metinlere imza atmaması manidar. Olay, sözlü olarak katılımcıların şahitliği ile kalmış oldu. İnşallah neticesi hayırlı olur."