Erdoğan Hakan Atilla'ya sahip çıktı

Onu sahiplenmeyeceğiz, kimi sahipleneceğiz?" dedi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de cezaevinden çıktıktan sonra sınır dışı edilen Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın dönüşü ile ilgili ilk kez konuştu. Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad ile Ankara'da bugün düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Atilla'nın yaşamış olduğu sürecin hem kendisini hem de mesai arkadaşlarını üzdüğünü" söyledi.

Erdoğan, Atilla ile ilgili her türlü girişimi yaptıklarını ve hakkındaki mahkumiyet cezasının bittiğini belirterek "Borcumuz kalmadan Hakan Atilla evladımız ülkesine dönmüş oldu" diye sözlerini sürdürdü.

Atilla ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini de ifade eden Erdoğan, Atilla'ya "Önce ailenle, çocuklarınla tatilini yap, sonra seni Külliye'de bekliyoruz. Bizim için Hakan Atilla'ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir. O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz, kimi sahipleneceğiz?" ifadelerini kullandı.

Atilla'nın yargılandığı davanın geçmişi