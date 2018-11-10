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Erdoğan: Hakkari'deki mühimmat depomuzdaki patlamada 4 evladımız şehit oldu 20 civarında yaralımız var 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 13:50 | Son Güncelleme

Hakkari'deki patlamaya ilişkin konuşan Erdoğan, "Hakkari'de bir mühimmat depomuzdaki patlama nedeniyle şu an itibariyle 4 evladımız şehit oldu 20 civarında yaralımız var" dedi.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk'ü Anma Programı'nda konuştu.

Hakkari'deki patlamaya ilişkin konuşan Erdoğan, "Hakkari'de bir mühimmat depomuzdaki patlama nedeniyle şu an itibariyle 4 evladımız şehit oldu 20 civarında yaralımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk'ü Anma Programı'nda konuştu. Hakkari'deki patlama ve terörle mücadeleye ilişkin Erdoğan, "Görünürde Kandil'deki PKK'yı terör örgütü ilan edip elebaşları için ödül koyanların arka planda aynı teröristlerle nasıl iş tuttuklarını da çok iyi biliyoruz. Aynı örgütün namlularını ülkemize çevirmiş Suriyeli mensupları ile kol kola girip devriye gezerken Irak'taki elebaşlarını hedef gösterenler kendilerince bizi kandıracaklarını zannediyorlar. Hepsini gayet iyi biliyoruz. Her defasında 'bu oyunun tutmayacağını terör örgütleri ile yol yürüyenlerin akıbetlerinin hüsran olacağını' hep söyledik, söylüyoruz. Bu arada da boş durmuyoruz. Bir hafta içinde 15 terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'taki terör yuvalarını birer birer dağıtarak Kandil'i de Sincar'ı da teröristlerin başına yıkma yolunda ilerliyoruz. İnşallah çok yakında Fırat'ın doğusundaki mazlumları da güvene huzura kavuşturacağız. İnşallah en kısa sürede bize kurulan tuzakları sahipleri ve piyonlarının başlarına geçirip yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Görüntü dökümü
-Erdoğan'nın konuşması
-Detaylar

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

ANKARA (DHA)

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