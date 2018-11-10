HABER

Erdoğan: Hakkari'deki mühimmat depomuzdaki patlamada 4 evladımız şehit oldu 20 civarında yaralımız var (5)

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.11.2018 15:19 | Son Güncelleme

HAKKARİ'deki patlamaya ilişkin konuşan Erdoğan, "Hakkari'de bir mühimmat depomuzdaki patlama nedeniyle şu an itibariyle 4 evladımız şehit oldu 20 civarında yaralımız var" dedi.

ANKARA (DHA) - HAKKARİ'deki patlamaya ilişkin konuşan Erdoğan, "Hakkari'de bir mühimmat depomuzdaki patlama nedeniyle şu an itibariyle 4 evladımız şehit oldu 20 civarında yaralımız var" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk'ü Anma Programı'nda konuştu. Hakkari'deki patlama ve terörle mücadeleye ilişkin Erdoğan, "Görünürde Kandil'deki PKK'yı terör örgütü ilan edip elebaşları için ödül koyanların arka planda aynı teröristlerle nasıl iş tuttuklarını da çok iyi biliyoruz. Aynı örgütün namlularını ülkemize çevirmiş Suriyeli mensupları ile kol kola girip devriye gezerken Irak'taki elebaşlarını hedef gösterenler kendilerince bizi kandıracaklarını zannediyorlar. Hepsini gayet iyi biliyoruz. Her defasında 'bu oyunun tutmayacağını terör örgütleri ile yol yürüyenlerin akıbetlerinin hüsran olacağını' hep söyledik, söylüyoruz. Bu arada da boş durmuyoruz. Bir hafta içinde 15 terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'taki terör yuvalarını birer birer dağıtarak Kandil'i de Sincar'ı da teröristlerin başına yıkma yolunda ilerliyoruz. İnşallah çok yakında Fırat'ın doğusundaki mazlumları da güvene huzura kavuşturacağız. İnşallah en kısa sürede bize kurulan tuzakları sahipleri ve piyonlarının başlarına geçirip yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

PARTNERBeklenen gün geldi! Bu indirimler hiç bir yerde görülmedi!Beklenen gün geldi! Bu indirimler hiç bir yerde görülmedi!
Erdoğan: Hakkari'deki mühimmat depomuzdaki patlamada 4 evladımız şehit oldu 20 civarında yaralımız var Erdoğan: Hakkari'deki mühimmat depomuzdaki patlamada 4 evladımız şehit oldu 20 civarında yaralımız var 
Kadir Topbaş aday mı olacak? Saadet Partili isimden dikkat çeken açıklamaKadir Topbaş aday mı olacak? Saadet Partili isimden dikkat çeken açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Devletten patrona maaş desteği!

Devletten patrona maaş desteği!

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadir Topbaş aday mı olacak? Saadet Partili isimden dikkat çeken açıklama

Kadir Topbaş aday mı olacak? Saadet Partili isimden dikkat çeken açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu

Metin Külünk’ten olay iddia: Bir tuzak! Asıl hedef...

Metin Külünk’ten olay iddia: Bir tuzak! Asıl hedef...

İzmir'e kadın aday! AK Parti'de bu isim konuşuluyor

İzmir'e kadın aday! AK Parti'de bu isim konuşuluyor

Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.