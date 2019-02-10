Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini de biz en kısa sürede bitiririz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da AK Partililere seslendi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Taksim'de dünyanın sayılı bir sanat merkezini opera binasını yapıyoruz.

Taksim Cami'si de yapılıyor bir yandan.

Önümüzü çok kesmek istediler bu geziciler, bu sanatçı geçinenler. Biz şimdi diyoruz ki ey sanatçı geçinenler sizin geçmişinizde böyle bir eser var mı?

Bu CHP'nin çevreyle mevreyle işi yok. Bu CHP'yi tarif edecekseniz bu 3Ç ile tarif edin: Çöp, çamur, çukur...

Ne diyorlar domates patates patlıcan. Bir çete de böyle türedi. Siz böyle mi yapıyorsunuz. Peki... Biz de tanzim satışlara ilklere giriyoruz.

Yarından itibaren bunlar kuruluyor. Bizler maliyetine bunu vatandaşımıza satacağız.

Hale denetime giden müfettişlerimizi dövmeye kalktılar. Neden? Kovana çomak sokulduğu için. Kendisini devletten güçlü gören varsa şunu bilsinler devlet nasıl teröristlerin işini bitirdiyse halde terör estirenlerin işini de biz en kısa sürede bitiririz.

