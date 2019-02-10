Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitireceğiz (1)

Serpil KIRKESER - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki; devlet nasıl teröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağaraların içinde işini bitirdiyse; halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz" dedi. Erdoğan, "Benim vatandaşımı sömürenler karşısında bizi bulacaklar. Biz milletimizin sömürülmesine müsade edemeyiz. İnşallah bu sömürüye de bitireceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nu yanında kurulan çadırda yapılan İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, CHP'yi eleştirdi, yaptıkları çalışmaları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlerim ne diyorlar; domates, patetes, patlıcan, sivri biber vs... Bunların hepsi yutturmaca. İşte maalesef bir çete de öyle türedi. Fakat şimdi Hazine, Maliye, Gıda, Tarım bunun yanında Ticaret Bakanlığı'mız hep birlikte hükümetimiz el ele verdik. Ve siz böyle mi yapıyorsunuz? Peki. Biz de şimdi sizlere satış mağazalarıyla, tanzim satışlarla illere giriyoruz. Ve bu illere inşallah yarından itibaren buralar kuruluyor. Buralarda adeta maliyetine bunu vatandaşımıza satacağız" dedi.