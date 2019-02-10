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- Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitireceğiz (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 15:52 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki; devlet nasıl teröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağaraların içinde işini bitirdiyse; halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz" dedi.

Serpil KIRKESER - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki; devlet nasıl teröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağaraların içinde işini bitirdiyse; halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz" dedi. Erdoğan, "Benim vatandaşımı sömürenler karşısında bizi bulacaklar. Biz milletimizin sömürülmesine müsade edemeyiz. İnşallah bu sömürüye de bitireceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nu yanında kurulan çadırda bir konuşma yaptı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada CHP'yi eleştirdi, yaptıkları çalışmaları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlerim ne diyorlar; domates, patetes, patlıcan, sivri biber vs... Bunların hepsi yutturmaca. İşte maalesef bir çete de öyle türedi. Fakat şimdi Hazine, Maliye, Gıda, Tarım bunun yanında Ticaret Bakanlığı'mız hep birlikte hükümetimiz el ele verdik. Ve siz böyle mi yapıyorsunuz? Peki. Biz de şimdi sizlere satış mağazalarıyla, tanzim satışlarla illere giriyoruz. Ve bu illere inşallah yarından itibaren buralar kuruluyor. Buralarda adeta maliyetine bunu vatandaşımıza satacağız" dedi.

Ticaret Bakanlığı'ndan müfettişlerin hale gittiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rapor tutacak olan bu müfettişleri dövmeye kalktılar. Neden çünkü kovana çomak sokulduğu için. Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki; devlet nasıl teröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağaraların içinde işini bitirdiyse; halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz. Benim vatandaşımı sömürenler karşısında bizi bulacaklar. Biz milletimizin sömürülmesine müsade edemeyiz. İnşallah bu sömürüye de bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

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