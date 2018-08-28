HABER

Erdoğan, hamile kadını yol kenarında görünce aracına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 10:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Zonguldak'ı ziyareti sırasında yol kenarında görüp araca aldığı hamile Zehra Kıransoy doğum yaptı. 'Çocuğun olmaz' denilmesine rağmen hayallerine kavuşan çift bebeklerinin ismini Erdoğan'ın isteği üzerine 'Ayşe Betül' koydu.

Zonguldak’ta 41 yaşındaki Zehra Kıransoy, ‘çocuğun olmaz’ denilmesine rağmen bebek sahibi oldu. Zonguldak mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını “Ayşe Betül” koyduğu bebek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hatırasıyla büyüyecek.

Kent merkezinde yaşayan 41 yaşındaki Zehra Kıransoy ile 51 yaşındaki Selahattin Kıransoy, 2014 yılında hayatlarını birleştirerek dünyaevine girdi. Çift, evliliklerini çocukla taçlandırmak istedi. Doktor doktor gezen çift, ‘çocuğunuz olmaz’ denilince tüp bebek tedavisine başladı.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ DENEDİLER

Bir süre tüp bebek tedavisine devam eden Kıransoy çiftinin tedavi olumsuz sonuçlandı. Ancak olumsuz tedaviye rağmen anne Zehra Kıransoy, normal yolla gebe kaldığını öğrendi.

ERDOĞAN OTOBÜSE ALDI

5 Haziran 2018 günü Zonguldak’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hatırasını anlatan anne Zehra Kıransoy, “4 yıllık evliyim. Çocuk sahibi olmak için doktor doktor gezdim. Bir çok operasyonlar geçirdim. Çocuğumun olamayacağını söylediler. Tüp bebek tedavisi de gördüm. Ancak daha sonra kendiliğinden çocuğum oldu. Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne geldiğimde iki aylık hamile olduğumu öğrendim. Sağ olsunlar benimle çok ilgilendiler. Hamilelik sürecinden doğum sürecine kadar benimle doktorlar yakından ilgilendiler. 5 Haziran günü Cumhurbaşkanımız Zonguldak’a geldiğinde yol kenarında bekliyordum. O sıra altı aylık hamileydim. Kendisi beni gördü, miting otobüsünü durdurarak beni araca aldı. Özel konuğu olarak bizi o gün iftar yemeğinde ağırlamıştı. Kendisine kızımın ismini koymasını istemiştim. Kızımın adını da kendisi koydu. Adını Ayşe Betül koydu. Büyüdüğünde ve ömür boyu hatırlatabileceğim bize bir anı oldu” diye konuştu.

BEBEK DÜNYAYA GELDİ

Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Doktoru Pınar Menderes Turhan, riskli gebeliğe rağmen annenin sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiğini ifade etti.
Anne Zehra Kıransoy’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hatırasını anlatan Dr. Pınar Menderes Turhan, şöyle devam etti:

“Hastamız Zehra hanım 41 yaşında, 4 yıllık evliliği var. Bu süreçte bebek sahibi olmak istemişler. Kadın doğum uzmanlarına başvurmuş ancak tedavilerle herhangi bir bebek sahibi olamıyor. Daha sonra gebe kaldığını öğreniyor. Gebelik müjdesini kadın doğum acil servisinde alıyor. Kendisine gebelik müjdesini veren kadın doğum uzmanına hamilelik sürecini takip ettiriyor. Riskli bir gebeliği mevcuttu ancak kadın doğum uzmanlarımız başka bir merkeze sevk etmeden hastanede gebeliğini takip ediyorlar. Hastamızın şöyle bir özelliği mevcut. Sayın Cumhurbaşkanımız Zonguldak’a geldiği zaman hastamız ile karşılaşıyor. Bebeğimizin ismini Cumhurbaşkanımız koyuyor. Bunun için özelliği olan bir bebek. 3 kilogram 70 gram ağırlığında dünyaya geldi. Annemiz hastanemizden son derece memnun. Biz de kendisini takip eden kadın doğum uzmanına, doğumunu takip eden kadın doğum uzmanına ve ebelerimize teşekkür ediyoruz.”

AW477018_05

PARTNERPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeniPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeni
Athena Tapınağı'nın kalıntısı su kuyusundan çıktıAthena Tapınağı'nın kalıntısı su kuyusundan çıktı
Vali'den 30 Ağustos Zafer Bayramı MesajıVali'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan zehra kıransoy

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Bıçakladığı kişiyi suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı

Bıçakladığı kişiyi suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı

Çukur'da Cumali rolünü kim oynayacak? Çukur'a bomba transfer!

Çukur'da Cumali rolünü kim oynayacak? Çukur'a bomba transfer!

Mert Fırat ile evlenecek olan İdil Fırat kına gecesi yaptı

Mert Fırat ile evlenecek olan İdil Fırat kına gecesi yaptı

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Bartın sapığından kan donduran itiraflar!

Bartın sapığından kan donduran itiraflar!

İlginizi Çekebilir

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu

Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Milletvekilligi hazirdir hadi gene iyi hic okula yazdirma büyüyünce saraya git fotografi goster vekil..
ya bu adam sevilmez mi beeee..öyle balolarda kutlamalarda antil kuntil viski yudumlamakla frak takmakla olmuyo bu işler..sahaya ineceksin arkadaş..vatandaşla hemhal olacaksın..onun sofrasına oturup kuru ekmek yiyeceksin..Vatandaşın yaşadığı dramı birebir yaşar empati yaparsan başarılı olursun..
Sen 1150 odalı yeni sarayında yaşarken vatandaş neden kuru ekmek yiyor onun çözümünü bulacaksın. Yoksa gün gelir hatırlatırlar. Çavuşesku diye arat bakayım internette başka ülkelerde neler olmuş gör!
masallah kuzuya.. ayrica cumhurbaskanini seversin veya sevmezsin saygi duyuyorum ve herkesin saygi duymasi gerektigini dusunuyorum. ozellikle bu tur yaptigi seyler cok hosuma gidiyo bravo
VALLA SEV YA DA SEVME, ŞÖYLE Bİ HAREKETİ HİÇ BİR SİYASİ YAPMAZ.. AMA BU ADAMIN BU TARZ HAREKETLERİ TAKDİRE ŞAYAN.. ;)
boş işlerle ugraşıyo
Diğer Haberler
Oğlunu boğan cani annenin ifadesinde kan donduran detay!

Oğlunu boğan cani annenin ifadesinde kan donduran detay!

ASİD'den 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

ASİD'den 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

Sanko'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

Sanko'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

Sivas’ta 30 Ağustos’a coşkulu prova

Sivas’ta 30 Ağustos’a coşkulu prova

Park ettiği aracının yanına geldiğinde tekerlektekini görünce dondu kaldı

Park ettiği aracının yanına geldiğinde tekerlektekini görünce dondu kaldı

Adalar'ın eski belediye başkanına saldırı

Adalar'ın eski belediye başkanına saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.