Erdoğan, hamile kadını yol kenarında görünce aracına aldı

Zonguldak’ta 41 yaşındaki Zehra Kıransoy, ‘çocuğun olmaz’ denilmesine rağmen bebek sahibi oldu. Zonguldak mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını “Ayşe Betül” koyduğu bebek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hatırasıyla büyüyecek.
Kent merkezinde yaşayan 41 yaşındaki Zehra Kıransoy ile 51 yaşındaki Selahattin Kıransoy, 2014 yılında hayatlarını birleştirerek dünyaevine girdi. Çift, evliliklerini çocukla taçlandırmak istedi. Doktor doktor gezen çift, ‘çocuğunuz olmaz’ denilince tüp bebek tedavisine başladı.
TÜP BEBEK TEDAVİSİ DENEDİLER
Bir süre tüp bebek tedavisine devam eden Kıransoy çiftinin tedavi olumsuz sonuçlandı. Ancak olumsuz tedaviye rağmen anne Zehra Kıransoy, normal yolla gebe kaldığını öğrendi.
ERDOĞAN OTOBÜSE ALDI
5 Haziran 2018 günü Zonguldak’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hatırasını anlatan anne Zehra Kıransoy, “4 yıllık evliyim. Çocuk sahibi olmak için doktor doktor gezdim. Bir çok operasyonlar geçirdim. Çocuğumun olamayacağını söylediler. Tüp bebek tedavisi de gördüm. Ancak daha sonra kendiliğinden çocuğum oldu. Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne geldiğimde iki aylık hamile olduğumu öğrendim. Sağ olsunlar benimle çok ilgilendiler. Hamilelik sürecinden doğum sürecine kadar benimle doktorlar yakından ilgilendiler. 5 Haziran günü Cumhurbaşkanımız Zonguldak’a geldiğinde yol kenarında bekliyordum. O sıra altı aylık hamileydim. Kendisi beni gördü, miting otobüsünü durdurarak beni araca aldı. Özel konuğu olarak bizi o gün iftar yemeğinde ağırlamıştı. Kendisine kızımın ismini koymasını istemiştim. Kızımın adını da kendisi koydu. Adını Ayşe Betül koydu. Büyüdüğünde ve ömür boyu hatırlatabileceğim bize bir anı oldu” diye konuştu.
BEBEK DÜNYAYA GELDİ
Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Doktoru Pınar Menderes Turhan, riskli gebeliğe rağmen annenin sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiğini ifade etti.
Anne Zehra Kıransoy’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hatırasını anlatan Dr. Pınar Menderes Turhan, şöyle devam etti:
“Hastamız Zehra hanım 41 yaşında, 4 yıllık evliliği var. Bu süreçte bebek sahibi olmak istemişler. Kadın doğum uzmanlarına başvurmuş ancak tedavilerle herhangi bir bebek sahibi olamıyor. Daha sonra gebe kaldığını öğreniyor. Gebelik müjdesini kadın doğum acil servisinde alıyor. Kendisine gebelik müjdesini veren kadın doğum uzmanına hamilelik sürecini takip ettiriyor. Riskli bir gebeliği mevcuttu ancak kadın doğum uzmanlarımız başka bir merkeze sevk etmeden hastanede gebeliğini takip ediyorlar. Hastamızın şöyle bir özelliği mevcut. Sayın Cumhurbaşkanımız Zonguldak’a geldiği zaman hastamız ile karşılaşıyor. Bebeğimizin ismini Cumhurbaşkanımız koyuyor. Bunun için özelliği olan bir bebek. 3 kilogram 70 gram ağırlığında dünyaya geldi. Annemiz hastanemizden son derece memnun. Biz de kendisini takip eden kadın doğum uzmanına, doğumunu takip eden kadın doğum uzmanına ve ebelerimize teşekkür ediyoruz.”
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