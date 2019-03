Erdoğan: Hanımefendinin kaçacak deliği de yok (5)

TÜGVA 5'İNCİ GENÇLİK BULUŞMASI'NA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da partisince düzenlenen mitingin ardından valiliği ziyaret etti. Tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile görüştü. Erdoğan, valilikte Türkiye Ermenileri Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan ve Keldani Cemaati Patrikvekili François Yakan ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'yı da kabul etti. Erdoğan, Ateşyan ve Yakan'a, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın yaşamını yitirmesinden dolayı başsağlığında bulundu. Erdoğan ardından Türkiye Gençlik Vakfı'nca (TÜGVA) Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen 5'inci Gençlik Buluşması'na katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere tavsiyelerde bulunarak şöyle dedi:

"Vakfımız ülkemizin 81 vilayetinde ve yurt dışında çok hayırlı hizmetlere imza atıyor. Amacımız dünya üzerinde iyiye ve güzele dair ne varsa bütün bunları savunan bir gençliğin önünü açmaktır. Amacımız, daima adaletin ve hakkın yanında olan bir neslin önünü açmaktır. Amacımız, daima hakkın ve adaletin tarafında olan bir nesli ülkemize kazandırmaktır. Elinde taşla, silahla, sopayla, faydasız şeylerle değil kitapla, bilgisayarla gezen, kafasında boş işlerle değil planla, projeyle meşgul eden, yüreği heba ve hevesle değil inançla, şefkatle, cesaretle dolu bir nesil istiyoruz. İstiyoruz ki bizim gençlerimiz, insana sarf malzemesi gibi bakan, ölümü, öldürmeyi ve şiddeti kutsayan ideolojilere prim vermesinler. İstiyoruz ki bizim gençlerimiz, kendilerini kullanılacak bir metaa, araç gibi gören örgütlere, yapılara asla itibar etmesinler. Öyle bir gençlik istiyoruz ki hangi görüşe mensup olursa olsun, hangi fikri savunuyorsa savunsun, okumalı, araştırmalı, sorgulamalıdır. Kimseye zihnini kiraya vermemelidir. Gençler, diploma avcılığı yaparak, kariyer peşinde koşan değil hakiki manada ilim ve hikmet arayışında olan bir gençlik istiyoruz. Hepsinden önemlisi, imanı ve ahlakı hayatının merkezine yerleştirmiş bir gençlik istiyoruz. Bunun için 40 yıldır gece gündüz mücadele ediyoruz. Kendi gençlik yıllarımızdan başlayarak, sivil toplumda, siyasette, kamuda üstlendiğim her görevde böyle bir gençliğin yetişmesinde katkıda bulunma hayaliyle çalıştık. Eskiden beri ülkemize saldıranların, özellikle gençlerimizi hedef almasının çok bilinçli bir strateji olduğunu gördük. Yıllar boyunca bu ülkede kimi zaman 'sağcı- solcu' dediler, kimi zaman 'Alevi- Sünni' dediler, kimi zaman 'ilerici- gerici' dediler, kimi zaman 'Türk- Kürt dediler ama her seferinde nesilleri mahvettiler. En son FETÖ hadisesi, bize bir değil birkaç nesle mal oldu. Aynı şekilde PKK da bu milletin birkaç neslinin heba olmasına yol açtı."

'VATAN- MİLLET DÜŞMANLARINA KAPTIRACAK TEK BİR GENCİMİZ YOKTUR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nüfusun 82 milyonu bulmasına rağmen çok güçlü insan kaynağına ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Tek bir evladımızın dahi terör örgütleri, ihanet çeteleri, suç yapıları tarafından elimizden kopartılmasına rıza gösteremeyiz. Bu gençlerimiz içinden Peygamber Efendimiz Aleyhi Salât-ü Selam, O'nun uğruna kendi hayatını hiçe sayacak Hazreti Ali'ler inşallah çıkacaktır. Bu gençlerimiz içinden Kudüs'ü Haçlılar'a mezar eden Selahaddin Eyyubi'ler çıkacaktır. Bu gençlerimizin içinden İstanbul'u fetheden Fatih'ler çıkacaktır. Bu gençlerimizin içinden Çanakkale'de bir Gazi Mustafa Kemal, Kût'ül-Amâre'de, İstiklal Harbi'nde düşmanın yüreğine korku salacak nice kahramanlar çıkacaktır. Bu gençlerimizin içinden Hasan Tahsin gibi tek kurşunla İzmir'de özgürlük ateşini yakan, Ömer Halisdemir gibi İzmir'de tek kurşunla darbecilerin oyunlarını bozan yiğitler çıkacaktır. Bu gençlerimizin içinden Nobel ödülü alan Aziz Sancar'lar çıkacaktır. Bu gençlerimizin içinden dava ateşimizi körükleyen Necip Fazıl gibi Arif Nihat Asya gibi şairlerimiz çıkacaktır. Bu gençlerimizin içinden dünya çapında edebiyatçılar, sanatçılar, müzisyenler, sporcular, matematikçiler, kimyacılar, doktorlar, mühendisler çıkacaktır. Dolayısıyla bizim vatan- millet düşmanlarına kaptıracak tek bir gencimiz yoktur. Bizim vandallara, sokak çetelerine kaptıracak tek bir çocuğumuz yoktur. Bizim 34 yıldır gençlerin kanı ve gözyaşıyla beslenen vampirlerin insafına terk edilecek hiçbir evladımız yoktur. Hepsine de aynı hassasiyetle sahip çıkmak zorundayız" diye konuştu.

'TÜRKİYE GÜCÜN HAYIRLI KULLANIMI ÖRNEĞİYSE, İSRAİL TAM TERSİ BİR ÖRNEKTİR'

Arif Nihat Asya'nın 'Fetih Marşı'nı okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü olanın haklı değil haklı olanın güçlü olduğunu bir dünya düzeni istediklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bizim, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki her bir gencimize ihtiyacımız var. İşte bu gençliğin inşasını birlikte başararak; önce 2023 hedeflerimize ulaşacak, ardından da 2053 ve 2071 vizyonumuzu sizlere emanet edeceğiz. Biz o günleri göremeyeceğiz ama siz göreceksiniz inşallah. Sevgili gençler, kendinizi asla küçümsemeyin. Gençlik öyle bir güç öyle bir ateştir ki onunla yeri gelir dünyayı değiştirir, öyle gelir dünyayı yakarsınız. Biz gençlerimizle ülkemizden başlayarak tüm dünyayı değiştirebileceğimize inanıyoruz. Sizler de inanıyor musunuz? Onun için de vizyonumuzu geniş tutuyoruz. Bugün Türkiye, sadece bölgesinin değil dünyanın yükselen gücü haline gelmişse bunda gençlerimizin çok büyük katkısı var. Sizler de yakından takip ediyorsunuz. Şayet yeteri kadar gücünüz varsa üzerine bir de iman ve ahlak eklediğinizde bunu hayırlı hizmetlere dönüştürebiliyorsunuz. İmansız ve ahlaksız güç ise maalesef zulme, haydutluğu, hoyratlığa pervasızlığa giden bir yola girebiliyor. Türkiye gücün hayırlı kullanımı örneğiyse, İsrail tam tersi bir örnektir. Biz güçlü olanın haklı değil, haklı olanın güçlü olduğu bir dünya düzeni istiyoruz. Bunun için ne diyoruz? Dünya beşten büyüktür diyoruz. Bunun için Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. Bunun için Suriye'de güvenliğin ve huzurun sağlanması için çalışıyoruz."

'NE YAPARLARSA YAPSINLAR BEYHUDEDİR'

Amerika Birleşik Devletleri'nin S-400 Hava Savunma Sistemleri ile ilgili rahatsızlığından örnek veren Erdoğan, geçmişin, gençler için paha biçilemez derslerle dolu olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Biz kendi ayaklarımızın üzerinde yükselmeye başladıkça, hakkı ve hakikati de daha gür bir sesle, daha gür bir eda ile ifade etme imkanı buluyoruz. Bundan rahatsız olanlar, hala eski günlerdeki gibi kendi gemilerini yürütmenin gayreti içindedir. Amerika'nın S-400'lerle ilgili tavrı bunun bir örneğidir. Türkiye'nin bu hava savunma sistemini niçin aldığı, hangi şartlarda aldığı, ne şekilde kullanacağı açıkça ortadadır. Bu konunun ne NATO'yla, ne F-35 projesiyle, ne Amerika'nın güvenliğiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını işin erbabı olan herkes biliyor. Buna rağmen S-400 konusunda niçin ülkemizin üzerine böylesine hoyrat bir şekilde geliniyor? Çünkü mesele başka. Mesele S-400 değil, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır. Üzüntüyle belirtmek isterim ki ülkemizdeki bir takım çevreler de kimi alenen, kimi el altından aleyhimizde estirilen rüzgarlara nefes veriyor, destek veriyor. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar beyhudedir. Türkiye, istiklali ve istikbali için girdiği 15 Temmuz başta olmak üzere pek çok bedel ödediği, şehitler verdiği bu yoldan asla geri dönmeyecektir. Bugün bize S-400 aldığımız için böylesine yüklenenlerin dün ülkemiz topraklarına teröristlerin roketleri, bombaları yağdığında mevcut sistemleri nasıl toparlayıp götürdüklerini biz unutmadık. İnşallah geçmişteki pek çok hadise gibi bu meseleyi de aklı selimin, mantığın, ortak çıkarların gerektirdiği şekilde halledeceğiz. Biz insansız hava aracı istedik, dostlarımızdan. Ama ne yazık ki vermediler, Biz silahlı insansız hava aracı istedik, 'Maalesef kongre müsaade etmiyor' dediler. Ne oldu sonra. Şimdi biz insansız hava aracını yaptık mı, silahlı insansız hava aracını yaptık mı? Yaptık. Şimdi daha da ileri modelini yapıyoruz. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif'in o güzel dizelerinde ifade ettiği gibi 'Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak. Alçak bir ölüm varsa, eminim, budur ancak. Ye's öyle bataktır ki düşersen boğulursun. Ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun. Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar; Me'yûs olanın ruhunu, vicdanını bağlar. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.' Mesele bu. Sizler sahip oldukça batmayacak bu vatanı inşallah her geçen gün daha da yükselteceğiz."

Konuşmasının ardından TÜGVA Genel Başkanı Enes Emiroğlu tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tespih ve tablo hediye edildi.