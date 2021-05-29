Erdoğan: “Haziran Sonunda Kanal İstanbul’un Temelini Atıyoruz”

İstanbul’da Çamlıca Kulesi Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul’un temelinin Haziran ayının sonunda atılacağını açıkladı.

Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada Kanal İstanbul projesine ilişkin şunları söyledi:

“Bitmedi, şimdi inşallah Haziran ayının sonunda falan Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz. Rahatsız olanlar var, olacaklar, varsın olsunlar. Biz bu eserleri İstanbulumuza, İstanbullu bütün vatandaşlarımıza kazandırdıkça onların onuru, onların bunlardan inanıyorum ki şevk alacağı bir İstanbul. Kanal İstanbul'u İstanbul'a kazandırdığımızda İstanbul'un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır. Kanal İstanbul'un üzerinde altı tane köprü göreceksiniz. Bu altı köprüyle adeta Kanal İstanbul'un sağında, solunda 2 şehir inşa edeceğiz. Bu 2 şehirle beraber İstanbul bir başka olacak. Daha başka bir güzel olacak. Ya bunlar nereden çıkardı bunları diyecekler. Kim O malum tipler. Ama biz yapacağız.”

