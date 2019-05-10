Erdoğan: Hem NATO'da stratejik ortak olacaksınız, ondan sonra size yaptırım konuşulacak

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına yönelik söylemi hakkında, "Biz NATO üyesiyiz. Öyleyse diğer NATO üyelerinin bize yanlış yapmalarını bizim kabullenmemiz mümkün değil. Hem NATO’da stratejik ortak olacaksınız, ondan sonra size yaptırım konuşulacak. Bu anlaşılabilir bir şey değil, böyle ortaklık olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’daki büyükelçiler ile partisinin MKYK üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan iftarda 94 ülkenin büyükelçisi ile 5 uluslararası sivil toplum kuruluşunun temsilcileri yer aldı. Erdoğan, iftar yemeği sonrasında yaptığı konuşmada, terörle mücadele, Gazze’deki hava saldırıları, Suriye sorunu ve Akdeniz’deki kıta sahanlığı sorunlarına değindi.

Türkiye’nin tüm çabalarına rağmen Avrupa’nın dört bir yanında terör örgütlerine müsamaha gösterilmeye devam edildiğini belirten Erdoğan, "PKK/YPG terör örgütüne Avrupa’nın dört bir yanında müsamaha gösteriliyor, hatta destek veriliyor. Diğer yandan FETÖ terör örgütünün elebaşı ve yandaşları Amerika’da bir malikhanede rahatça hayatlarını sürdürebiliyor. Terör eylemleri için terörizm, bunların failleri için de terörist ifadesini kullanmaktan dahi imtina eden ülkeler biliyoruz. DEAŞ’la mücadelesinde ülkemize yeterince destek vermeyenler, sığınmacılar konusunda da tüm yükü üzerimize yıkmışlardır. Giderek yoğunlaşan ırkçı, ayrımcı, İslam karşısı saldırılar karşısında tutarlı ve güçlü tepki gösterilmemesi tehlikeyi daha da büyütüyor. Bu tür eylemler bireysel görülerek veya ‘bunlar terör örgütleri değil, sıradan örgütler’ denilerek geçiştirilemez. Aksi takdirde yakın bir zamanda dünyamız hiç kimsenin güvende olmadığı, huzur içinde yaşayamadığı bir yer haline gelmeye mahkumdur" diye konuştu.